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В Германии в 2026 и 2027 годах ожидается рекордное число банкротств

В Германии в 2026 и 2027 годах ожидается рекордное число банкротств - 27.10.2026, ПРАЙМ

В Германии в 2026 и 2027 годах ожидается рекордное число банкротств

Банкротство почти 52 тысяч компаний ожидает Германию в 2026 и 2027 году согласно прогнозу гамбургского отделения страховой компании Allianz Trade, что станет... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T17:29+0300

2026-10-27T17:29+0300

2026-10-27T17:29+0300

бизнес

финансы

германия

ближний восток

фрг

allianz

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БЕРЛИН, 27 окт - ПРАЙМ. Банкротство почти 52 тысяч компаний ожидает Германию в 2026 и 2027 году согласно прогнозу гамбургского отделения страховой компании Allianz Trade, что станет рекордом с 2013 года, передает агентство DPA со ссылкой на прогноз. "Гамбургское подразделение компании Allianz прогнозирует по 25,9 тысячи случаев в этом и следующем году. В последний раз подобное количество банкротств в этой стране было зафиксировано в 2013 году, ближе к концу европейского долгового кризиса", - говорится в сообщении. Глава Allianz Trade в Германии Мило Богартс в качестве основных причин столь высоких показателей обозначил конфликт на Ближнем Востоке, неблагоприятную конъюнктуру рынка, нехватку квалифицированных рабочих кадров и высокие операционные расходы. По его словам, особенно сильно пострадали транспортная и логистическая отрасли, строительство, гостиничный бизнес, а также автомобильная и машиностроительная промышленность. Улучшения ситуации, по мнению Богартса, в следующем году ждать не приходится. Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis) сообщило ранее, что число банкротств предприятий в Германии достигло в первом полугодии текущего года максимального уровня с 2013 года. По его данным, с января по июнь 2026 года в стране было зарегистрировано 12 812 заявлений о банкротстве предприятий, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

германия

ближний восток

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бизнес, финансы, германия, ближний восток, фрг, allianz