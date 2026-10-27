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Госдолг Украины по итогам сентября составил 212,6 миллиарда долларов - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Госдолг Украины по итогам сентября составил 212,6 миллиарда долларов
Госдолг Украины по итогам сентября составил 212,6 миллиарда долларов - 27.10.2026, ПРАЙМ
Госдолг Украины по итогам сентября составил 212,6 миллиарда долларов
Государственный внешний и внутренний долг Украины составил по итогам сентября 212,6 миллиарда долларов, сообщило министерство финансов страны. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T23:24+0300
2026-10-27T23:24+0300
мировая экономика
финансы
украина
запад
всу
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Государственный внешний и внутренний долг Украины составил по итогам сентября 212,6 миллиарда долларов, сообщило министерство финансов страны. "По состоянию на 30 сентября 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9538,35 миллиарда гривен, или 212,6 миллиарда долларов", - написано в информационной справке украинского минфина. Ведомство публикует такой документ в конце каждого месяца, подводя итоги предыдущего. При этом внешний долг Украины составляет 166,77 миллиарда долларов - это 78,4% от общего государственного долга. На фоне предполагаемого дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов и роста государственного долга до 276 миллиардов долларов, Украина в следующем году собирается направить на финансирование ВСУ 108,3 миллиарда долларов. При этом замминистра финансов Украины Роман Ермолычев в сентябре заявил, что по подсчетам украинского минобороны стране на военные расходы понадобится еще больше - 175 миллиардов долларов. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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мировая экономика, финансы, украина, запад, всу
Мировая экономика, Финансы, УКРАИНА, ЗАПАД, ВСУ
23:24 27.10.2026
 
Госдолг Украины по итогам сентября составил 212,6 миллиарда долларов

Минфин Украины: внешний и внутренний долг страны составил 212,6 миллиарда долларов

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Государственный внешний и внутренний долг Украины составил по итогам сентября 212,6 миллиарда долларов, сообщило министерство финансов страны.
"По состоянию на 30 сентября 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9538,35 миллиарда гривен, или 212,6 миллиарда долларов", - написано в информационной справке украинского минфина. Ведомство публикует такой документ в конце каждого месяца, подводя итоги предыдущего.
При этом внешний долг Украины составляет 166,77 миллиарда долларов - это 78,4% от общего государственного долга.
На фоне предполагаемого дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов и роста государственного долга до 276 миллиардов долларов, Украина в следующем году собирается направить на финансирование ВСУ 108,3 миллиарда долларов. При этом замминистра финансов Украины Роман Ермолычев в сентябре заявил, что по подсчетам украинского минобороны стране на военные расходы понадобится еще больше - 175 миллиардов долларов.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
 
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