https://1prime.ru/20261027/gosdolg-874672362.html

Госдолг Украины по итогам сентября составил 212,6 миллиарда долларов

Госдолг Украины по итогам сентября составил 212,6 миллиарда долларов - 27.10.2026, ПРАЙМ

Госдолг Украины по итогам сентября составил 212,6 миллиарда долларов

Государственный внешний и внутренний долг Украины составил по итогам сентября 212,6 миллиарда долларов, сообщило министерство финансов страны. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T23:24+0300

2026-10-27T23:24+0300

2026-10-27T23:24+0300

мировая экономика

финансы

украина

запад

всу

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874672362.jpg?1793132646

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Государственный внешний и внутренний долг Украины составил по итогам сентября 212,6 миллиарда долларов, сообщило министерство финансов страны. "По состоянию на 30 сентября 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9538,35 миллиарда гривен, или 212,6 миллиарда долларов", - написано в информационной справке украинского минфина. Ведомство публикует такой документ в конце каждого месяца, подводя итоги предыдущего. При этом внешний долг Украины составляет 166,77 миллиарда долларов - это 78,4% от общего государственного долга. На фоне предполагаемого дефицита бюджета в 37 миллиардов долларов и роста государственного долга до 276 миллиардов долларов, Украина в следующем году собирается направить на финансирование ВСУ 108,3 миллиарда долларов. При этом замминистра финансов Украины Роман Ермолычев в сентябре заявил, что по подсчетам украинского минобороны стране на военные расходы понадобится еще больше - 175 миллиардов долларов. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финансы, украина, запад, всу