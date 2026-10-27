https://1prime.ru/20261027/gosduma-874627354.html

В Госдуме рассказали, когда пенсионеры могут получать пенсию

В Госдуме рассказали, когда пенсионеры могут получать пенсию - 27.10.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, когда пенсионеры могут получать пенсию

Дата получения пенсии в России зависит от региона и выбранного способа доставки, поэтому даже соседи могут получать выплату в разные дни, рассказала РИА Новости | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T04:51+0300

2026-10-27T04:51+0300

2026-10-27T04:51+0300

общество

россия

госдума

почта россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874627354.jpg?1793065883

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Дата получения пенсии в России зависит от региона и выбранного способа доставки, поэтому даже соседи могут получать выплату в разные дни, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Екатерина Стенякина. "Дата для конкретного получателя зависит, прежде всего, от региона и выбранного способа доставки. Поэтому даже соседи могут получать пенсию в разные дни: одному деньги перечисляют на счет в банке, другой идет на почту или ждет почтальона. Пенсионер выбирает только способ получения денег, но не может назначить день выплаты по своему желанию", - сказала Стенякина. Единого дня, когда все российские пенсионеры получают положенные им выплаты, нет, отметила депутат. Она уточнила, что если пенсия приходит на карту "Мир", то срок выплаты зависит от графика перечислений регионального отделения Соцфонда и обслуживающего банка. СФР направляет деньги в установленные дни, после чего банк зачисляет их пенсионеру, - как правило, в день поступления средств, но не позднее следующего рабочего дня. "Если гражданин получает пенсию в отделении "Почты России", ему назначают конкретную дату, начиная с которой можно прийти в отделение и получить деньги. Пенсия выдается в пределах выплатного периода, он может немного отличаться в зависимости от региона, но это всегда длительный период, около трех недель. Прийти за причитающейся пенсией можно и в следующие месяцы, но, если ни разу не забрать деньги в течение полугода, выплату приостановят, и придется подавать заявление о возобновлении", - уточнила Стенякина. Она напомнила, что еще один вариант получения пенсии - доставка денег почтальоном на дом. Парламентарий рассказала, что пенсионер для этого должен подать заявление, и ему назначат день выплаты по почтовому графику. "Если в установленный день гражданин не получил деньги, например, его не оказалось дома, почта организует до двух дополнительных доставок, или же можно самостоятельно прийти за пенсией в отделение в пределах выплатного периода. Если дата получения пенсии выпадает на выходной день - пенсию перечислят или принесут в пятницу, перед праздниками выплата тоже поступит заранее. Никаких заявлений для этого пенсионеру подавать не нужно, досрочное перечисление происходит автоматически", - добавила Стенякина.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, госдума, почта россии