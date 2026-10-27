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Госдума поручила Счетной палате проверить работу ЦБ по цифровому рублю

Госдума поручила Счетной палате проверить работу ЦБ по цифровому рублю - 27.10.2026, ПРАЙМ

Госдума поручила Счетной палате проверить работу ЦБ по цифровому рублю

Госдума поручила Счетной палате РФ проверить, как Банк России выполнял свои антиотмывочные функции по обеспечению функционирования платформы цифрового рубля в... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T15:46+0300

2026-10-27T15:46+0300

2026-10-27T15:46+0300

финансы

банки

антон силуанов

госдума

счетная палата

банк россии

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Госдума поручила Счетной палате РФ проверить, как Банк России выполнял свои антиотмывочные функции по обеспечению функционирования платформы цифрового рубля в текущем году. Речь идет о функциях ЦБ в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, экстремизма и распространения оружия массового уничтожения при организации и обеспечении функционирования платформы цифрового рубля. Проверка должна быть проведена до 26 февраля 2027 года. О ее результатах Счетная палата проинформирует Госдуму. Поручение дано в связи с обращением в Госдуму 15 октября председателя Национального финансового совета (НФС) ЦБ, главы Минфина Антона Силуанова, еще до его назначения вице-премьером – министром финансов РФ. Национальный финансовый совет является коллегиальным органом Банка России, который осуществляет свою деятельность на основании закона о ЦБ. Численность совета составляет 12 человек, из которых двое направляются Советом Федерации, трое - Госдумой, трое - президентом РФ, трое - правительством. В состав совета также входит глава ЦБ. Председатель НФС избирается большинством голосов от общего числа членов совета.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, антон силуанов, госдума, счетная палата, банк россии