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В Грузии заявили о стремлении стать региональным хабом торговли и финансов

В Грузии заявили о стремлении стать региональным хабом торговли и финансов - 27.10.2026, ПРАЙМ

В Грузии заявили о стремлении стать региональным хабом торговли и финансов

Грузия стремится стать региональным хабом торговли, логистики и финансов, заявил во вторник премьер-министр Ираклий Кобахидзе на Тбилисском финансовом саммите. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T11:37+0300

2026-10-27T11:37+0300

2026-10-27T11:37+0300

мировая экономика

грузия

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 27 окт — ПРАЙМ. Грузия стремится стать региональным хабом торговли, логистики и финансов, заявил во вторник премьер-министр Ираклий Кобахидзе на Тбилисском финансовом саммите. В Тбилиси уже во второй раз проходит финансовый саммит, который объединил около 800 представителей более чем 50 стран. "Наше стратегическое расположение, инфраструктура, макроэкономическая стабильность и благоприятная инвестиционная среда создают хорошую основу для того, чтобы Грузия сформировалась как региональный хаб торговли, логистики, финансов и технологических инноваций", — сказал Кобахидзе. По его словам, за первые восемь месяцев 2026 года экономика Грузии выросла на 7,6%. Премьер отметил, что высокие темпы роста во многом обусловлены развитием отраслей с относительно высокой производительностью, в том числе экспортом услуг в сфере информационных и коммуникационных технологий. Кобахидзе также подчеркнул растущую роль прямых иностранных инвестиций в развитии экономики страны, особенно в финансовом секторе.

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мировая экономика, грузия, тбилиси