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"Пузырь лопается": в Китае рухнул рынок ИИ, пишет Reuters - 27.10.2026, ПРАЙМ
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"Пузырь лопается": в Китае рухнул рынок ИИ, пишет Reuters
"Пузырь лопается": в Китае рухнул рынок ИИ, пишет Reuters - 27.10.2026, ПРАЙМ
"Пузырь лопается": в Китае рухнул рынок ИИ, пишет Reuters
Индекс STAR50, отслеживающий лидеров ИИ и полупроводников в Китае, рухнул на 40% менее чем за четыре месяца, из-за чего рынок потерял примерно 480 миллиардов... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T15:49+0300
2026-10-27T15:49+0300
технологии
китай
мировая экономика
рынок
ии
искусственный интеллект
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Индекс STAR50, отслеживающий лидеров ИИ и полупроводников в Китае, рухнул на 40% менее чем за четыре месяца, из-за чего рынок потерял примерно 480 миллиардов долларов, пишет Reuters."Крах, обрушивший индекс лидеров ИИ и полупроводников материкового Китая STAR50 на 40% менее чем за четыре месяца и уничтоживший около 480 миллиардов долларов капитализации, предвещает беду для шатающихся мировых рынков и подрывает попытки Китая привлечь вкладчиков в акции для финансирования бума искусственного интеллекта", — подчеркивает издание.Кроме того, широкий индекс голубых фишек Китая CSI300 упал примерно на 20% по сравнению с максимумами, зафиксированными в июне."Впоследствии фондовый рынок превратился в безумного спекулятивного быка. И теперь мы видим, как пузырь лопается", — приводит Reuters слова пекинского управляющего фондом Дун Баочжэня.Например, акции робототехнической компании Unitree подешевели вдвое с момента размещения в августе, а производитель чипов CXMT потерял более четверти стоимости за месяц.При этом индекс STAR50 все еще торгуется примерно в 100 раз выше прибыли, хотя мультипликатор снизился со 250 до 100.
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технологии, китай, мировая экономика, рынок, ии, искусственный интеллект
Технологии, КИТАЙ, Мировая экономика, Рынок, ИИ, искусственный интеллект
15:49 27.10.2026
 
"Пузырь лопается": в Китае рухнул рынок ИИ, пишет Reuters

Reuters: рынок ИИ в Китае потерял 480 миллиардов долларов за четыре месяца

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик "Японские свечи"
График Японские свечи - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Индекс STAR50, отслеживающий лидеров ИИ и полупроводников в Китае, рухнул на 40% менее чем за четыре месяца, из-за чего рынок потерял примерно 480 миллиардов долларов, пишет Reuters.
"Крах, обрушивший индекс лидеров ИИ и полупроводников материкового Китая STAR50 на 40% менее чем за четыре месяца и уничтоживший около 480 миллиардов долларов капитализации, предвещает беду для шатающихся мировых рынков и подрывает попытки Китая привлечь вкладчиков в акции для финансирования бума искусственного интеллекта", — подчеркивает издание.
Кроме того, широкий индекс голубых фишек Китая CSI300 упал примерно на 20% по сравнению с максимумами, зафиксированными в июне.
"Впоследствии фондовый рынок превратился в безумного спекулятивного быка. И теперь мы видим, как пузырь лопается", — приводит Reuters слова пекинского управляющего фондом Дун Баочжэня.
Например, акции робототехнической компании Unitree подешевели вдвое с момента размещения в августе, а производитель чипов CXMT потерял более четверти стоимости за месяц.
При этом индекс STAR50 все еще торгуется примерно в 100 раз выше прибыли, хотя мультипликатор снизился со 250 до 100.
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ТехнологииКИТАЙМировая экономикаРынокИИискусственный интеллект
 
 
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