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Индекс доверия потребителей во Франции упал до минимума с 2013 года

Индекс доверия потребителей во Франции упал до минимума с 2013 года - 27.10.2026, ПРАЙМ

Индекс доверия потребителей во Франции упал до минимума с 2013 года

Индекс доверия потребителей во Франции в октябре опустился до 80 пунктов с пересмотренного уровня сентября в 85 пунктов, значение оказалось самым низким с июня... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T11:39+0300

2026-10-27T11:39+0300

2026-10-27T11:41+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей во Франции в октябре опустился до 80 пунктов с пересмотренного уровня сентября в 85 пунктов, значение оказалось самым низким с июня 2013 года, когда показатель также составлял 80 пунктов, следует из сообщения Национального института статистики и экономических исследований страны (Insee). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали незначительное снижение индекса - до 85 пунктов по сравнению с первоначальным уровнем сентября в 86 пунктов.

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газ, мировая экономика, франция