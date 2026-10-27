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Индекс доверия потребителей во Франции упал до минимума с 2013 года
Индекс доверия потребителей во Франции упал до минимума с 2013 года - 27.10.2026, ПРАЙМ
Индекс доверия потребителей во Франции упал до минимума с 2013 года
Индекс доверия потребителей во Франции в октябре опустился до 80 пунктов с пересмотренного уровня сентября в 85 пунктов, значение оказалось самым низким с июня... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T11:39+0300
2026-10-27T11:39+0300
2026-10-27T11:41+0300
газ
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей во Франции в октябре опустился до 80 пунктов с пересмотренного уровня сентября в 85 пунктов, значение оказалось самым низким с июня 2013 года, когда показатель также составлял 80 пунктов, следует из сообщения Национального института статистики и экономических исследований страны (Insee). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали незначительное снижение индекса - до 85 пунктов по сравнению с первоначальным уровнем сентября в 86 пунктов.
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газ, мировая экономика, франция
Газ, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ
Индекс доверия потребителей во Франции упал до минимума с 2013 года
Insee: индекс доверия потребителей во Франции в октябре опустился до 80 пунктов
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей во Франции в октябре опустился до 80 пунктов с пересмотренного уровня сентября в 85 пунктов, значение оказалось самым низким с июня 2013 года, когда показатель также составлял 80 пунктов, следует из сообщения Национального института статистики и экономических исследований страны (Insee).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали незначительное снижение индекса - до 85 пунктов по сравнению с первоначальным уровнем сентября в 86 пунктов.