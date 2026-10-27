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Индекс доверия потребителей в США в октябре вырос до 91,7 пункта
Индекс доверия потребителей в США в октябре вырос до 91,7 пункта - 27.10.2026, ПРАЙМ
Индекс доверия потребителей в США в октябре вырос до 91,7 пункта
Индекс доверия потребителей в США в октябре вырос до 91,7 пункта с пересмотренного показателя сентября в 84,2 пункта, сообщает аналитическая компания Conference | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:20+0300
2026-10-27T17:20+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в октябре вырос до 91,7 пункта с пересмотренного показателя сентября в 84,2 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, наоборот, прогнозировали снижение показателя до 81 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 81,9 пункта.
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мировая экономика, газ, сша, conference board
Мировая экономика, Газ, США, Conference Board
Индекс доверия потребителей в США в октябре вырос до 91,7 пункта
Conference Board: индекс доверия потребителей в США в октябре вырос до 91,7 пункта