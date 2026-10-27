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Личный бюджет при ставке 14%: как заставить деньги работать

Личный бюджет при ставке 14%: как заставить деньги работать - 27.10.2026, ПРАЙМ

Личный бюджет при ставке 14%: как заставить деньги работать

Ключевая ставка Банка России осталась на уровне 14%. Это означает простую вещь: кредиты по-прежнему стоят дорого (25–30% годовых), а консервативные инструменты... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T05:05+0300

2026-10-27T05:05+0300

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МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России осталась на уровне 14%. Это означает простую вещь: кредиты по-прежнему стоят дорого (25–30% годовых), а консервативные инструменты приносят 13,5–15%. В таких условиях задача частного инвестора — не просто сберегать, а заставить деньги работать. Разберем, как перестроить личный бюджет без лишнего напряжения.Начать с ревизии, а не с поиска доходностиПервый шаг — понять, где лежат деньги. Если 100 тысяч рублей пылятся на обычном счете без процентов, то ежемесячно теряется потенциальный доход. Целесообразно разделить средства на три части: на жизнь в ближайший месяц, резерв и долгосрочные инвестиции. Крупные суммы, которые не нужны сегодня, лучше разместить на накопительном счете, коротком вкладе или в фонде ликвидности. Заодно нужно проверить подписки: 500 рублей в месяц незаметны, но за год это 6 тысяч — цена нескольких облигаций.Отложенная покупка vs кредитВысокая ставка меняет стоимость привычных трат. Хочется телевизор за 100 тысяч? Если подождать полгода и держать деньги под 14%, можно заработать 6–7 тысяч до налогов. Но важно помнить: товар может подорожать. Перед крупной покупкой лучше честно ответить себе на три вопроса: могу ли я подождать, сколько заработают деньги за это время и как изменится цена товара.С кредитами логика проще. Если банк дает деньги под 25–30%, а сбережения приносят 14–15%, брать в долг и одновременно держать свои средства под меньший процент невыгодно. Сейчас лучше копить на первый взнос за товар или ипотеку, а кредит оформлять, когда ставки снизятся. Исключение — акции магазинов или застройщиков с зафиксированной низкой ставкой, но здесь нужно считать, что будет с платежом после льготного периода.Подушка безопасности должна работатьРезерв на непредвиденные траты при ставке 14% может приносить доход, оставаясь под рукой. Лучшая стратегия — комбинированная. Повседневные расходы лучше держать на накопительном счете. Часть резерва правильнее разместить в фонде ликвидности: доходность привязана к ключевой ставке, снять деньги можно в любой будний день. Третью часть при желании можно положить на короткий вклад, если получится найти высокую ставку для новых клиентов.Размер резерва необходимо считать по обязательным расходам. При стабильной работе достаточно запаса на 3–6 месяцев. Если доход нестабилен или человек является единственным кормильцем в семье — на 6–12 месяцев.Дорогие кредиты гасятся первымиПриоритет в погашении долгов зависит от ставки. Кредитные карты и потребкредиты — самые дорогие. Если инвестиции приносят 15%, а кредит обходится в 30%, гасить долг выгоднее. Но не следует направлять на это все свободные деньги: иначе после закрытия кредита придется снова остаться без накоплений и возвращаться к кредиткам. Часть денег — на досрочное погашение, часть — в резерв.С ипотекой расчет другой. Если кредит оформлен под 6–8%, а длинные ОФЗ дают 15%, досрочно гасить ипотеку невыгодно. Работающая стратегия: разместить сумму, сопоставимую со стоимостью квартиры, в длинные ОФЗ на срок ипотеки, а купоны направлять на платежи. По завершении срока и кредит закрыт, и вложенная сумма возвращается.Считаем реальную доходностьРеальный прирост капитала — это номинальная доходность минус инфляция. Если вложения принесли 15%, а цены выросли на 10%, реальный доход составил около 5%. Но официальная и личная инфляция могут отличаться. Раз в год нужно сравнивать свои расходы за сопоставимые периоды. Если доход вырос на 10%, инвестиции дали 5%, а расходы выросли на 15%, получается по нулям. Для такого расчета лучше использовать специализированные приложения, а не банковские, которые путают переводы между счетами с доходами и расходами.Простая лестница инструментовНачинать лучше с простого. Вклады и накопительные счета — базовый уровень, но нужно внимательно читать условия: срок, требования для сохранения ставки, что будет после промопериода. Следующий шаг — фонды денежного рынка (ликвидности): по сути - аналог накопительного счета, но нужен брокерский счет, а налог удерживается со всей суммы. Далее — короткие ОФЗ и флоатеры с плавающим купоном. Длинные ОФЗ и дивидендные акции подходят тем, у кого есть долгосрочная цель и готовность разбираться в бизнесе компаний.Разные люди — разные стратегииСемьям с детьми сначала нужен резерв: непредвиденные расходы появляются постоянно. Одинокий специалист со стабильным доходом может больше направить на инвестиции, но важно страховать себя от потери заработка. Людям предпенсионного возраста гнаться за максимальной доходностью не стоит: задача — сохранить накопленное и выбрать предсказуемые инструменты. Здесь может помочь программа долгосрочных сбережений с софинансированием от государства.Автоматизация вместо ежедневного контроляНе нужно превращать личные финансы во вторую работу. Проще настроить автоплатеж: при поступлении зарплаты деньги автоматически распределяются по счетам. Классическая схема — 50% на обязательные расходы, 30% на необязательные, 20% между подушкой и инвестициями. В первые месяцы нужно проверять: хватает ли денег, затем достаточно пересматривать настройки раз в квартал.Даже с небольшим доходом первый шаг прост: перевести сумму с обычного счета на накопительный или в фонд ликвидности. Даже 1000 рублей под 14% начнут приносить доход. Через месяц сравните результат с нулевым доходом — это психологически важнее абсолютной величины заработка.Автор: Ольга Гогаладзе, экономист, основатель школы финансовой грамотности Pro.Finansy

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Ольга Гогаладзе https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/06/0a/858380731_0:512:2048:2560_100x100_80_0_0_2a024d4708094937544c9f4f49b003fd.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ольга Гогаладзе https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/06/0a/858380731_0:512:2048:2560_100x100_80_0_0_2a024d4708094937544c9f4f49b003fd.jpg

мнения аналитиков, финансы, банки, банк россии, инвестиции