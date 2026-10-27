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Инвестиции в основной капитал в Таджикистане выросли на 44,9%

Инвестиции в основной капитал в Таджикистане выросли на 44,9% - 27.10.2026, ПРАЙМ

Инвестиции в основной капитал в Таджикистане выросли на 44,9%

Инвестиции в основной капитал в Таджикистане в январе-сентябре 2026 года увеличились на 44,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составили 29,1... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T10:59+0300

2026-10-27T10:59+0300

2026-10-27T12:09+0300

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ДУШАНБЕ, 27 окт – ПРАЙМ. Инвестиции в основной капитал в Таджикистане в январе-сентябре 2026 года увеличились на 44,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составили 29,1 миллиарда сомони (3,1 миллиарда долларов), сообщается в новом докладе агентства по статистике при президенте Таджикистана."В январе-сентябре 2026 года инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования использовано в объеме 29 053,3 миллиона сомони, или 144,9% (44,9%) к январю-сентябрю 2025 года", - говорится в докладе, опубликованном на сайте агентства.Отмечается, что из этой суммы 14,8 миллиарда сомони (1,56 миллиарда долларов по текущему курсу) были направлены на производственные объекты. Наибольший объем средств был вложен в энергетическую инфраструктуру - около 12 миллиардов сомони (1,28 миллиарда долларов).Большая часть инвестиций была направлена в районы республиканского подчинения - более 14 миллиардов сомони (1,49 миллиарда долларов), или 48,9% от общего объема. В Горно-Бадахшанскую, Хатлонскую и Согдийскую области направлено около 7,9 миллиарда сомони (843 миллиона долларов), или 27,1% инвестиций. На долю Душанбе пришлось около 7 миллиардов сомони (745 миллионов долларов), или 24%.По итогам 2025 года общий объем инвестиций в основной капитал в Таджикистане за счет всех источников финансирования вырос на 23% и составил около 28,7 миллиардов сомони (3 миллиарда долларов).

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