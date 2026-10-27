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Важно обеспечить долгосрочные инвестиции в развитие месторождений газа - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Важно обеспечить долгосрочные инвестиции в развитие месторождений газа
Важно обеспечить долгосрочные инвестиции в развитие месторождений газа - 27.10.2026, ПРАЙМ
Важно обеспечить долгосрочные инвестиции в развитие месторождений газа
Важно обеспечить долгосрочные инвестиции в развитие месторождений газа, их инфраструктуры и логистических цепочек, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T18:04+0300
2026-10-27T18:04+0300
газ
россия
александр новак
фсэг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874663127.jpg?1793113442
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Важно обеспечить долгосрочные инвестиции в развитие месторождений газа, их инфраструктуры и логистических цепочек, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Лидеры стран Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) приняли Московскую декларацию на полях восьмого саммита организации в российской столице. "Второй принцип, который в декларации отражен был, поскольку спрос будет расти, важно будет обеспечить долгосрочные инвестиции в развитие месторождений, в развитие инфраструктуры производства сжиженного природного газа, транспортно-логистических цепочек", - сказал Новак в кулуарах саммита ФСЭГ. Он добавил, что кроме того в ходе форума была отмечена целесообразность продолжения и необходимости заключения между потребителями и производителями долгосрочных контрактов. "Это базовые такие принципы для того, чтобы обеспечивать устойчивый рост, устойчивое обеспечение растущих экономик и в целом мировой экономики", - добавил Новак.
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40
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газ, россия, александр новак, фсэг
Газ, РОССИЯ, Александр Новак, ФСЭГ
18:04 27.10.2026
 
Важно обеспечить долгосрочные инвестиции в развитие месторождений газа

Вице-премьер Новак: важно обеспечить долгосрочные инвестиции в развитие месторождений газа

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Важно обеспечить долгосрочные инвестиции в развитие месторождений газа, их инфраструктуры и логистических цепочек, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Лидеры стран Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) приняли Московскую декларацию на полях восьмого саммита организации в российской столице.
"Второй принцип, который в декларации отражен был, поскольку спрос будет расти, важно будет обеспечить долгосрочные инвестиции в развитие месторождений, в развитие инфраструктуры производства сжиженного природного газа, транспортно-логистических цепочек", - сказал Новак в кулуарах саммита ФСЭГ.
Он добавил, что кроме того в ходе форума была отмечена целесообразность продолжения и необходимости заключения между потребителями и производителями долгосрочных контрактов.
"Это базовые такие принципы для того, чтобы обеспечивать устойчивый рост, устойчивое обеспечение растущих экономик и в целом мировой экономики", - добавил Новак.
 
ГазРОССИЯАлександр НовакФСЭГ
 
 
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