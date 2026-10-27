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Важно обеспечить долгосрочные инвестиции в развитие месторождений газа

Важно обеспечить долгосрочные инвестиции в развитие месторождений газа - 27.10.2026, ПРАЙМ

Важно обеспечить долгосрочные инвестиции в развитие месторождений газа

Важно обеспечить долгосрочные инвестиции в развитие месторождений газа, их инфраструктуры и логистических цепочек, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T18:04+0300

2026-10-27T18:04+0300

2026-10-27T18:04+0300

газ

россия

александр новак

фсэг

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Важно обеспечить долгосрочные инвестиции в развитие месторождений газа, их инфраструктуры и логистических цепочек, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Лидеры стран Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) приняли Московскую декларацию на полях восьмого саммита организации в российской столице. "Второй принцип, который в декларации отражен был, поскольку спрос будет расти, важно будет обеспечить долгосрочные инвестиции в развитие месторождений, в развитие инфраструктуры производства сжиженного природного газа, транспортно-логистических цепочек", - сказал Новак в кулуарах саммита ФСЭГ. Он добавил, что кроме того в ходе форума была отмечена целесообразность продолжения и необходимости заключения между потребителями и производителями долгосрочных контрактов. "Это базовые такие принципы для того, чтобы обеспечивать устойчивый рост, устойчивое обеспечение растущих экономик и в целом мировой экономики", - добавил Новак.

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газ, россия, александр новак, фсэг