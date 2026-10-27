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Ирак стремится к полноценному членству в Форуме стран-экспортеров газа
Ирак стремится к полноценному членству в Форуме стран-экспортеров газа - 27.10.2026, ПРАЙМ
Ирак стремится к полноценному членству в Форуме стран-экспортеров газа
Ирак стремится к полноценному членству в Форуме стран-экспортеров газа (ФСЭГ), заявил на саммите форума в Москве заместитель министра нефти арабской страны... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:51+0300
2026-10-27T17:51+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Ирак стремится к полноценному членству в Форуме стран-экспортеров газа (ФСЭГ), заявил на саммите форума в Москве заместитель министра нефти арабской страны Иззат Сабер Исмаил.
"Ирак стремиться к полноценному членству", - сказал иракский чиновник, курирующий сферу добычи газа.
В настоящее время Ирак имеет статус наблюдателя при ФСЭГ.
По словам замминистра, Ирак сильно нарастил в последние пять лет инвестиции в развитие газовой отрасли, стремиться не только обеспечивать свои потребности, но и выйти на внешние рынки.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Участники Форума контролируют 70% мировых доказанных запасов газа, 38% его добычи, 42% глобального газового экспорта и 47% экспорта СПГ.
Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
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газ, финансы, ирак, москва, алжир, фсэг
Газ, Финансы, ИРАК, МОСКВА, АЛЖИР, ФСЭГ
Ирак стремится к полноценному членству в Форуме стран-экспортеров газа
Ирак стремится к полноценному членству в Форуме стран-экспортеров газа
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Ирак стремится к полноценному членству в Форуме стран-экспортеров газа (ФСЭГ), заявил на саммите форума в Москве заместитель министра нефти арабской страны Иззат Сабер Исмаил.
"Ирак стремиться к полноценному членству", - сказал иракский чиновник, курирующий сферу добычи газа.
В настоящее время Ирак имеет статус наблюдателя при ФСЭГ.
По словам замминистра, Ирак сильно нарастил в последние пять лет инвестиции в развитие газовой отрасли, стремиться не только обеспечивать свои потребности, но и выйти на внешние рынки.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Участники Форума контролируют 70% мировых доказанных запасов газа, 38% его добычи, 42% глобального газового экспорта и 47% экспорта СПГ.
Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.