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Американцы начали беднеть из-за Ирана, пишут СМИ

Американцы начали беднеть из-за Ирана, пишут СМИ - 27.10.2026, ПРАЙМ

Американцы начали беднеть из-за Ирана, пишут СМИ

США потеряли возможность оказывать влияние на мировые энергетические потоки из-за контроля Ирана над Ормузским проливом, пишет ИноСМИ со ссылкой на Hamshahri. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T10:46+0300

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2026-10-27T10:46+0300

мировая экономика

иран

барак обама

сша

ормузский пролив

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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. США потеряли возможность оказывать влияние на мировые энергетические потоки из-за контроля Ирана над Ормузским проливом, пишет ИноСМИ со ссылкой на Hamshahri.Как отмечает издание, бывший президент США Барак Обама на предвыборном митинге в Огайо рассказал о последствиях войны с Ираном: от истощения американских ракетных резервов и нападений на базы США до высоких цен на топливо и экономического давления на американский народ. Но наибольшее внимание привлекла его фраза о том, что Иран теперь получил право вето на Ормузский пролив — жизненно важный маршрут мировой транспортировки нефти."Речь об изменении расстановки сил. Годами США с помощью военной мощи, санкций и политического влияния пытались воздействовать на мировые энергетические потоки и создавать ограничения для других стран. Теперь же Иран также приобрел способность влиять на одно из самых чувствительных узких мест мира", — подчеркивает издание.Обама говорит о бензине по 4-5 долларов за галлон и дизеле дороже 6 долларов, отчасти связывая повышение цен с войной и ситуацией с Ормузским проливом. "США больше не могут рассчитывать издержки любого противостояния, не учитывая способность иранцев ответить. Ормузский пролив для Ирана — не просто географический объект; это стратегический рычаг", — резюмирует Hamshahri.

иран

сша

ормузский пролив

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мировая экономика, иран, барак обама, сша, ормузский пролив