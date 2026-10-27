Американцы начали беднеть из-за Ирана, пишут СМИ
Hamshahri: война с Ираном ударила по благосостоянию американцев и ценам на топливо
© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
© AP Photo / Ryan Murphy
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. США потеряли возможность оказывать влияние на мировые энергетические потоки из-за контроля Ирана над Ормузским проливом, пишет ИноСМИ со ссылкой на Hamshahri.
Как отмечает издание, бывший президент США Барак Обама на предвыборном митинге в Огайо рассказал о последствиях войны с Ираном: от истощения американских ракетных резервов и нападений на базы США до высоких цен на топливо и экономического давления на американский народ. Но наибольшее внимание привлекла его фраза о том, что Иран теперь получил право вето на Ормузский пролив — жизненно важный маршрут мировой транспортировки нефти.
"Речь об изменении расстановки сил. Годами США с помощью военной мощи, санкций и политического влияния пытались воздействовать на мировые энергетические потоки и создавать ограничения для других стран. Теперь же Иран также приобрел способность влиять на одно из самых чувствительных узких мест мира", — подчеркивает издание.
Обама говорит о бензине по 4-5 долларов за галлон и дизеле дороже 6 долларов, отчасти связывая повышение цен с войной и ситуацией с Ормузским проливом. "США больше не могут рассчитывать издержки любого противостояния, не учитывая способность иранцев ответить. Ормузский пролив для Ирана — не просто географический объект; это стратегический рычаг", — резюмирует Hamshahri.