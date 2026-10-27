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Американцы начали беднеть из-за Ирана, пишут СМИ - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Американцы начали беднеть из-за Ирана, пишут СМИ
Американцы начали беднеть из-за Ирана, пишут СМИ - 27.10.2026, ПРАЙМ
Американцы начали беднеть из-за Ирана, пишут СМИ
США потеряли возможность оказывать влияние на мировые энергетические потоки из-за контроля Ирана над Ормузским проливом, пишет ИноСМИ со ссылкой на Hamshahri. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T10:46+0300
2026-10-27T10:46+0300
мировая экономика
иран
барак обама
сша
ормузский пролив
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. США потеряли возможность оказывать влияние на мировые энергетические потоки из-за контроля Ирана над Ормузским проливом, пишет ИноСМИ со ссылкой на Hamshahri.Как отмечает издание, бывший президент США Барак Обама на предвыборном митинге в Огайо рассказал о последствиях войны с Ираном: от истощения американских ракетных резервов и нападений на базы США до высоких цен на топливо и экономического давления на американский народ. Но наибольшее внимание привлекла его фраза о том, что Иран теперь получил право вето на Ормузский пролив — жизненно важный маршрут мировой транспортировки нефти."Речь об изменении расстановки сил. Годами США с помощью военной мощи, санкций и политического влияния пытались воздействовать на мировые энергетические потоки и создавать ограничения для других стран. Теперь же Иран также приобрел способность влиять на одно из самых чувствительных узких мест мира", — подчеркивает издание.Обама говорит о бензине по 4-5 долларов за галлон и дизеле дороже 6 долларов, отчасти связывая повышение цен с войной и ситуацией с Ормузским проливом. "США больше не могут рассчитывать издержки любого противостояния, не учитывая способность иранцев ответить. Ормузский пролив для Ирана — не просто географический объект; это стратегический рычаг", — резюмирует Hamshahri.
иран
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мировая экономика, иран, барак обама, сша, ормузский пролив
Мировая экономика, ИРАН, Барак Обама, США, Ормузский пролив
10:46 27.10.2026
 
Американцы начали беднеть из-за Ирана, пишут СМИ

Hamshahri: война с Ираном ударила по благосостоянию американцев и ценам на топливо

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. США потеряли возможность оказывать влияние на мировые энергетические потоки из-за контроля Ирана над Ормузским проливом, пишет ИноСМИ со ссылкой на Hamshahri.
Как отмечает издание, бывший президент США Барак Обама на предвыборном митинге в Огайо рассказал о последствиях войны с Ираном: от истощения американских ракетных резервов и нападений на базы США до высоких цен на топливо и экономического давления на американский народ. Но наибольшее внимание привлекла его фраза о том, что Иран теперь получил право вето на Ормузский пролив — жизненно важный маршрут мировой транспортировки нефти.
"Речь об изменении расстановки сил. Годами США с помощью военной мощи, санкций и политического влияния пытались воздействовать на мировые энергетические потоки и создавать ограничения для других стран. Теперь же Иран также приобрел способность влиять на одно из самых чувствительных узких мест мира", — подчеркивает издание.
Обама говорит о бензине по 4-5 долларов за галлон и дизеле дороже 6 долларов, отчасти связывая повышение цен с войной и ситуацией с Ормузским проливом. "США больше не могут рассчитывать издержки любого противостояния, не учитывая способность иранцев ответить. Ормузский пролив для Ирана — не просто географический объект; это стратегический рычаг", — резюмирует Hamshahri.
 
Мировая экономикаИРАНБарак ОбамаСШАОрмузский пролив
 
 
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