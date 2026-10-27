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Президент Ирана обвинил США в дестабилизации энергетических рынков

Президент Ирана обвинил США в дестабилизации энергетических рынков - 27.10.2026, ПРАЙМ

Президент Ирана обвинил США в дестабилизации энергетических рынков

Действия Соединенных Штатов против Ирана дестабилизируют энергетические рынки, а также провоцируют ценовые шоки, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T15:48+0300

2026-10-27T15:48+0300

2026-10-27T16:16+0300

мировая экономика

газ

иран

сша

вашингтон

масуд пезешкиан

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ТЕГЕРАН, 27 окт - ПРАЙМ. Действия Соединенных Штатов против Ирана дестабилизируют энергетические рынки, а также провоцируют ценовые шоки, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан."Экономический терроризм в виде морской блокады США против Ирана, а также давление на другие страны с целью заставить их соблюдать эту блокаду, являются незаконными действиями, которые серьезно дестабилизируют энергетические рынки… Сегодня военные вмешательства США в зоне Персидского залива дестабилизируют не только региональную обстановку, но и провоцируют опасные ценовые шоки", - сказал Пезешкиан в ходе саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.По его словам, морская и воздушная блокада США против Ирана представляет собой грубое нарушение международного права.Кроме того, Пезешкиан отметил, что Иран, несмотря на многолетние санкции Запада, опираясь исключительно на собственный внутренний потенциал, смог довести объем добычи природного газа в стране до 300 миллиардов кубических метров, прочно удерживая за собой позицию третьего по величине производителя голубого топлива в мире."В сфере внутреннего потребления Иран также входит в число мировых лидеров. Доля природного газа в национальной энергетической комиссии составляет 70%, а уровень газификации страны охватывает 95% населения", - добавил иранский президент.

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мировая экономика, газ, иран, сша, вашингтон, масуд пезешкиан