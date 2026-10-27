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Иран готов к реализации инвестиционных инициатив под эгидой ФСЭГ
Иран готов к реализации инвестиционных инициатив под эгидой ФСЭГ - 27.10.2026, ПРАЙМ
Иран готов к реализации инвестиционных инициатив под эгидой ФСЭГ
Иран готов к реализации инвестиционных инициатив под эгидой ФСЭГ, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T15:48+0300
2026-10-27T15:48+0300
2026-10-27T15:48+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Иран готов к реализации инвестиционных инициатив под эгидой ФСЭГ, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Иран как государство-основатель Форума стран-экспортеров газа, а также обладатель вторых по величине доказанных запасов природного газа на планете подтверждает свою готовность к еще более активной роли в продвижении многосторонней дипломатии, обмену экспертным опытом и реализации инвестиционных инициатив в газовую инфраструктуру и под эгидой этого форума", - сказал Пезешкиан в ходе саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. Он добавил, что зарубежные инвесторы могут рассчитывать на всестороннюю поддержку, льготы, преференции в нефтегазовой и нефтехимической отраслях Ирана.
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Иран готов к реализации инвестиционных инициатив под эгидой ФСЭГ
Президент Пезешкиан: Иран готов к реализации инвестиционных инициатив под эгидой ФСЭГ