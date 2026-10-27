https://1prime.ru/20261027/iran-874655036.html

Иран готов к реализации инвестиционных инициатив под эгидой ФСЭГ

Иран готов к реализации инвестиционных инициатив под эгидой ФСЭГ - 27.10.2026, ПРАЙМ

Иран готов к реализации инвестиционных инициатив под эгидой ФСЭГ

Иран готов к реализации инвестиционных инициатив под эгидой ФСЭГ, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T15:48+0300

2026-10-27T15:48+0300

2026-10-27T15:48+0300

финансы

газ

иран

москва

масуд пезешкиан

фсэг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874655036.jpg?1793105311

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Иран готов к реализации инвестиционных инициатив под эгидой ФСЭГ, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Иран как государство-основатель Форума стран-экспортеров газа, а также обладатель вторых по величине доказанных запасов природного газа на планете подтверждает свою готовность к еще более активной роли в продвижении многосторонней дипломатии, обмену экспертным опытом и реализации инвестиционных инициатив в газовую инфраструктуру и под эгидой этого форума", - сказал Пезешкиан в ходе саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. Он добавил, что зарубежные инвесторы могут рассчитывать на всестороннюю поддержку, льготы, преференции в нефтегазовой и нефтехимической отраслях Ирана.

иран

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, газ, иран, москва, масуд пезешкиан, фсэг