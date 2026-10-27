https://1prime.ru/20261027/issledovanie-874626757.html

Исследование показало, когда молодые мужчины чаще всего берут подработки

Исследование показало, когда молодые мужчины чаще всего берут подработки - 27.10.2026, ПРАЙМ

Исследование показало, когда молодые мужчины чаще всего берут подработки

Молодые мужчины в возрасте 18-24 лет чаще других берут подработки, более 70% из них подрабатывают сейчас или делали это за последний год, говорится в... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T03:18+0300

2026-10-27T03:18+0300

2026-10-27T03:18+0300

общество

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Молодые мужчины в возрасте 18-24 лет чаще других берут подработки, более 70% из них подрабатывают сейчас или делали это за последний год, говорится в исследовании аналитиков "Авито Подработки" и "Авито Рекламы", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "В целом по России наиболее активно в подработку вовлечены молодые мужчины: среди опрошенных в возрасте 18-24 лет 71% подрабатывают сейчас или подрабатывали за последний год. Среди них наиболее распространено среднее или среднее специальное образование (45%)", - говорится в исследовании. Чаще всего они выбирают складскую логистику: приемку, сортировку, разгрузку и погрузку товаров. Среди женщин в подработку вовлечены также молодые девушки 18-24 лет: 62% опрошенных в этой возрастной группе подрабатывают сейчас или подрабатывали за последний год. Они обычно выбирают сборку и комплектацию заказов, а также выполнение задач в торговом зале. И мужчины, и женщины - "зумеры" ожидают получить от подработки 30-60 тысяч рублей в месяц. Обычно у них среднее или среднее специальное образование.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество