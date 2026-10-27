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Исследование показало, когда молодые мужчины чаще всего берут подработки - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Исследование показало, когда молодые мужчины чаще всего берут подработки
Исследование показало, когда молодые мужчины чаще всего берут подработки - 27.10.2026, ПРАЙМ
Исследование показало, когда молодые мужчины чаще всего берут подработки
Молодые мужчины в возрасте 18-24 лет чаще других берут подработки, более 70% из них подрабатывают сейчас или делали это за последний год, говорится в... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T03:18+0300
2026-10-27T03:18+0300
общество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874626757.jpg?1793060282
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Молодые мужчины в возрасте 18-24 лет чаще других берут подработки, более 70% из них подрабатывают сейчас или делали это за последний год, говорится в исследовании аналитиков "Авито Подработки" и "Авито Рекламы", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "В целом по России наиболее активно в подработку вовлечены молодые мужчины: среди опрошенных в возрасте 18-24 лет 71% подрабатывают сейчас или подрабатывали за последний год. Среди них наиболее распространено среднее или среднее специальное образование (45%)", - говорится в исследовании. Чаще всего они выбирают складскую логистику: приемку, сортировку, разгрузку и погрузку товаров. Среди женщин в подработку вовлечены также молодые девушки 18-24 лет: 62% опрошенных в этой возрастной группе подрабатывают сейчас или подрабатывали за последний год. Они обычно выбирают сборку и комплектацию заказов, а также выполнение задач в торговом зале. И мужчины, и женщины - "зумеры" ожидают получить от подработки 30-60 тысяч рублей в месяц. Обычно у них среднее или среднее специальное образование.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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общество
Общество
03:18 27.10.2026
 
Исследование показало, когда молодые мужчины чаще всего берут подработки

"Авито Подработки": молодые мужчины в возрасте 18-24 лет чаще других берут подработки

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Молодые мужчины в возрасте 18-24 лет чаще других берут подработки, более 70% из них подрабатывают сейчас или делали это за последний год, говорится в исследовании аналитиков "Авито Подработки" и "Авито Рекламы", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целом по России наиболее активно в подработку вовлечены молодые мужчины: среди опрошенных в возрасте 18-24 лет 71% подрабатывают сейчас или подрабатывали за последний год. Среди них наиболее распространено среднее или среднее специальное образование (45%)", - говорится в исследовании.
Чаще всего они выбирают складскую логистику: приемку, сортировку, разгрузку и погрузку товаров.
Среди женщин в подработку вовлечены также молодые девушки 18-24 лет: 62% опрошенных в этой возрастной группе подрабатывают сейчас или подрабатывали за последний год. Они обычно выбирают сборку и комплектацию заказов, а также выполнение задач в торговом зале.
И мужчины, и женщины - "зумеры" ожидают получить от подработки 30-60 тысяч рублей в месяц. Обычно у них среднее или среднее специальное образование.
 
Общество
 
 
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