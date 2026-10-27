https://1prime.ru/20261027/issledovanie-874626934.html
Исследование показало, сколько россияне тратят на хобби
Исследование показало, сколько россияне тратят на хобби - 27.10.2026, ПРАЙМ
Исследование показало, сколько россияне тратят на хобби
Половина россиян выделяет на хобби в пределах пяти тысяч рублей в месяц, а еще четверть - до 10 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T03:39+0300
2026-10-27T03:39+0300
2026-10-27T03:39+0300
бизнес
общество
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Половина россиян выделяет на хобби в пределах пяти тысяч рублей в месяц, а еще четверть - до 10 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости.
"Почти половина участников опроса сообщили, что увлечение обходится им в пределах 5 тысяч рублей в месяц. Четверть (25,4%) тратят на него до 10 тысяч рублей, 7,3% - до 20 тысяч рублей. Свыше этой суммы платят всего 7% респондентов, в то время как у 12,8% получается заниматься хобби вообще бесплатно", - выяснили аналитики по итогам исследования, в рамках которого было опрошено более 1,5 тысячи человек по всей России.
В ходе опроса 87,3% россиян сообщили, что у них есть хобби, причем 55,3% признались, что имеют сразу несколько увлечений.
При этом 69,3% опрошенных россиян готовы в перспективе инвестировать в хобби, чтобы превратить его в стабильный источник дохода.
Лишь 18% опрошенных специально откладывают на хобби фиксированную сумму в месяц, остальные исходят в зависимости от наличия свободных средств.
Исследование также показало, что каждый второй россиянин экономил или даже отказывался от важных трат ради любимого занятия. Почти 10% опрошенных признались, что делают это регулярно, а 40,6% - время от времени. А около 19% респондентов иногда на свое увлечение берут кредиты, добавили аналитики Webbankir.
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бизнес, общество
Исследование показало, сколько россияне тратят на хобби
Webbankir: четверть россиян тратит на хобби в пределах пяти тысяч рублей в месяц
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Половина россиян выделяет на хобби в пределах пяти тысяч рублей в месяц, а еще четверть - до 10 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости.
"Почти половина участников опроса сообщили, что увлечение обходится им в пределах 5 тысяч рублей в месяц. Четверть (25,4%) тратят на него до 10 тысяч рублей, 7,3% - до 20 тысяч рублей. Свыше этой суммы платят всего 7% респондентов, в то время как у 12,8% получается заниматься хобби вообще бесплатно", - выяснили аналитики по итогам исследования, в рамках которого было опрошено более 1,5 тысячи человек по всей России.
В ходе опроса 87,3% россиян сообщили, что у них есть хобби, причем 55,3% признались, что имеют сразу несколько увлечений.
При этом 69,3% опрошенных россиян готовы в перспективе инвестировать в хобби, чтобы превратить его в стабильный источник дохода.
Лишь 18% опрошенных специально откладывают на хобби фиксированную сумму в месяц, остальные исходят в зависимости от наличия свободных средств.
Исследование также показало, что каждый второй россиянин экономил или даже отказывался от важных трат ради любимого занятия. Почти 10% опрошенных признались, что делают это регулярно, а 40,6% - время от времени. А около 19% респондентов иногда на свое увлечение берут кредиты, добавили аналитики Webbankir.