https://1prime.ru/20261027/issledovanie-874626934.html

Исследование показало, сколько россияне тратят на хобби

Исследование показало, сколько россияне тратят на хобби - 27.10.2026, ПРАЙМ

Исследование показало, сколько россияне тратят на хобби

Половина россиян выделяет на хобби в пределах пяти тысяч рублей в месяц, а еще четверть - до 10 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T03:39+0300

2026-10-27T03:39+0300

2026-10-27T03:39+0300

бизнес

общество

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Половина россиян выделяет на хобби в пределах пяти тысяч рублей в месяц, а еще четверть - до 10 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости. "Почти половина участников опроса сообщили, что увлечение обходится им в пределах 5 тысяч рублей в месяц. Четверть (25,4%) тратят на него до 10 тысяч рублей, 7,3% - до 20 тысяч рублей. Свыше этой суммы платят всего 7% респондентов, в то время как у 12,8% получается заниматься хобби вообще бесплатно", - выяснили аналитики по итогам исследования, в рамках которого было опрошено более 1,5 тысячи человек по всей России. В ходе опроса 87,3% россиян сообщили, что у них есть хобби, причем 55,3% признались, что имеют сразу несколько увлечений. При этом 69,3% опрошенных россиян готовы в перспективе инвестировать в хобби, чтобы превратить его в стабильный источник дохода. Лишь 18% опрошенных специально откладывают на хобби фиксированную сумму в месяц, остальные исходят в зависимости от наличия свободных средств. Исследование также показало, что каждый второй россиянин экономил или даже отказывался от важных трат ради любимого занятия. Почти 10% опрошенных признались, что делают это регулярно, а 40,6% - время от времени. А около 19% респондентов иногда на свое увлечение берут кредиты, добавили аналитики Webbankir.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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