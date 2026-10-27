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Италия отложила отправку пакета военной помощи Украине, пишут СМИ - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Италия отложила отправку пакета военной помощи Украине, пишут СМИ
Италия отложила отправку пакета военной помощи Украине, пишут СМИ - 27.10.2026, ПРАЙМ
Италия отложила отправку пакета военной помощи Украине, пишут СМИ
Правительство Италии отложило отправку нового пакета военной помощи Украине в ожидании промежуточных выборов в конгресс США 3 ноября, чтобы оценить дальнейшую... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T11:32+0300
2026-10-27T11:32+0300
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украина
сша
италия
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РИМ, 27 окт - ПРАЙМ. Правительство Италии отложило отправку нового пакета военной помощи Украине в ожидании промежуточных выборов в конгресс США 3 ноября, чтобы оценить дальнейшую политику американского президента Дональда Трампа, сообщает газета Repubblica. "Откладывать, откладывать и еще раз откладывать. Сначала июль, затем сентябрь, потом съезд "Лиги", теперь промежуточные выборы в США", - пишет издание, отмечая постоянный перенос сроков предоставления помощи. Как отмечает Repubblica, среди возможных причин переноса сроков - разногласия внутри правящей коалиции и желание итальянских политиков дождаться промежуточных выборов в США, которые могут повлиять и на итальянский внешнеполитический курс. По информации газеты, в правительстве считают, что результаты промежуточных выборов в США могут повлиять на дальнейшую политику Вашингтона и помочь Риму определить собственную линию. В то же время разногласия между политиками в Италии обострились после того, как вице-премьер и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини сообщил, что намерен добиваться прекращения помощи Украине и попросить правительство вынести этот вопрос на рассмотрение совета министров. В ответ на заявления Сальвини вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни, возглавляющий партию "Вперед, Италия", заявил о необходимости продолжать поставки. "Согласование тринадцатого пакета военной помощи Киеву становится проблемой. Он готов, но заморожен. Похоже, власти ждут, чтобы понять, что будет с Дональдом Трампом после 3 ноября. И это несмотря на то, что правительство обещало Эммануэлю Макрону и Владимиру Зеленскому дать зеленый свет до конца октября", - пишет Repubblica. Для утверждения нового пакета необходимы подписи министров обороны Гуидо Крозетто, иностранных дел Таяни и экономики Джанкарло Джорджетти. Источники газеты утверждают, что окончательное решение зависит от политического импульса со стороны премьер-министра. Крозетто, по данным издания, в частном порядке признавал наличие политической проблемы, препятствующей продвижению документа. Согласно публикациям итальянских СМИ, в новый пакет могут войти системы противовоздушной обороны Samp-T и ракеты-перехватчики Aster, а также другие средства ПВО. Кроме того, рассматривается возможность поставки генераторов для гражданской инфраструктуры. Список вооружений официально не раскрывается. Как напоминает Repubblica, Рим не направлял Украине военную помощь с декабря 2025 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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мировая экономика, украина, сша, италия, дональд трамп, владимир зеленский
Мировая экономика, УКРАИНА, США, ИТАЛИЯ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
11:32 27.10.2026
 
Италия отложила отправку пакета военной помощи Украине, пишут СМИ

Repubblica: Италия отложила отправку пакета военной помощи Киеву до выборов в конгресс США

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РИМ, 27 окт - ПРАЙМ. Правительство Италии отложило отправку нового пакета военной помощи Украине в ожидании промежуточных выборов в конгресс США 3 ноября, чтобы оценить дальнейшую политику американского президента Дональда Трампа, сообщает газета Repubblica.
"Откладывать, откладывать и еще раз откладывать. Сначала июль, затем сентябрь, потом съезд "Лиги", теперь промежуточные выборы в США", - пишет издание, отмечая постоянный перенос сроков предоставления помощи.
Как отмечает Repubblica, среди возможных причин переноса сроков - разногласия внутри правящей коалиции и желание итальянских политиков дождаться промежуточных выборов в США, которые могут повлиять и на итальянский внешнеполитический курс.
По информации газеты, в правительстве считают, что результаты промежуточных выборов в США могут повлиять на дальнейшую политику Вашингтона и помочь Риму определить собственную линию.
В то же время разногласия между политиками в Италии обострились после того, как вице-премьер и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини сообщил, что намерен добиваться прекращения помощи Украине и попросить правительство вынести этот вопрос на рассмотрение совета министров. В ответ на заявления Сальвини вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни, возглавляющий партию "Вперед, Италия", заявил о необходимости продолжать поставки.
"Согласование тринадцатого пакета военной помощи Киеву становится проблемой. Он готов, но заморожен. Похоже, власти ждут, чтобы понять, что будет с Дональдом Трампом после 3 ноября. И это несмотря на то, что правительство обещало Эммануэлю Макрону и Владимиру Зеленскому дать зеленый свет до конца октября", - пишет Repubblica.
Для утверждения нового пакета необходимы подписи министров обороны Гуидо Крозетто, иностранных дел Таяни и экономики Джанкарло Джорджетти. Источники газеты утверждают, что окончательное решение зависит от политического импульса со стороны премьер-министра. Крозетто, по данным издания, в частном порядке признавал наличие политической проблемы, препятствующей продвижению документа.
Согласно публикациям итальянских СМИ, в новый пакет могут войти системы противовоздушной обороны Samp-T и ракеты-перехватчики Aster, а также другие средства ПВО. Кроме того, рассматривается возможность поставки генераторов для гражданской инфраструктуры.
Список вооружений официально не раскрывается. Как напоминает Repubblica, Рим не направлял Украине военную помощь с декабря 2025 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Мировая экономикаУКРАИНАСШАИТАЛИЯДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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