https://1prime.ru/20261027/italiya-874638613.html

Италия отложила отправку пакета военной помощи Украине, пишут СМИ

Италия отложила отправку пакета военной помощи Украине, пишут СМИ - 27.10.2026, ПРАЙМ

Италия отложила отправку пакета военной помощи Украине, пишут СМИ

Правительство Италии отложило отправку нового пакета военной помощи Украине в ожидании промежуточных выборов в конгресс США 3 ноября, чтобы оценить дальнейшую... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T11:32+0300

2026-10-27T11:32+0300

2026-10-27T11:32+0300

мировая экономика

украина

сша

италия

дональд трамп

владимир зеленский

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874638613.jpg?1793089924

РИМ, 27 окт - ПРАЙМ. Правительство Италии отложило отправку нового пакета военной помощи Украине в ожидании промежуточных выборов в конгресс США 3 ноября, чтобы оценить дальнейшую политику американского президента Дональда Трампа, сообщает газета Repubblica. "Откладывать, откладывать и еще раз откладывать. Сначала июль, затем сентябрь, потом съезд "Лиги", теперь промежуточные выборы в США", - пишет издание, отмечая постоянный перенос сроков предоставления помощи. Как отмечает Repubblica, среди возможных причин переноса сроков - разногласия внутри правящей коалиции и желание итальянских политиков дождаться промежуточных выборов в США, которые могут повлиять и на итальянский внешнеполитический курс. По информации газеты, в правительстве считают, что результаты промежуточных выборов в США могут повлиять на дальнейшую политику Вашингтона и помочь Риму определить собственную линию. В то же время разногласия между политиками в Италии обострились после того, как вице-премьер и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини сообщил, что намерен добиваться прекращения помощи Украине и попросить правительство вынести этот вопрос на рассмотрение совета министров. В ответ на заявления Сальвини вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни, возглавляющий партию "Вперед, Италия", заявил о необходимости продолжать поставки. "Согласование тринадцатого пакета военной помощи Киеву становится проблемой. Он готов, но заморожен. Похоже, власти ждут, чтобы понять, что будет с Дональдом Трампом после 3 ноября. И это несмотря на то, что правительство обещало Эммануэлю Макрону и Владимиру Зеленскому дать зеленый свет до конца октября", - пишет Repubblica. Для утверждения нового пакета необходимы подписи министров обороны Гуидо Крозетто, иностранных дел Таяни и экономики Джанкарло Джорджетти. Источники газеты утверждают, что окончательное решение зависит от политического импульса со стороны премьер-министра. Крозетто, по данным издания, в частном порядке признавал наличие политической проблемы, препятствующей продвижению документа. Согласно публикациям итальянских СМИ, в новый пакет могут войти системы противовоздушной обороны Samp-T и ракеты-перехватчики Aster, а также другие средства ПВО. Кроме того, рассматривается возможность поставки генераторов для гражданской инфраструктуры. Список вооружений официально не раскрывается. Как напоминает Repubblica, Рим не направлял Украине военную помощь с декабря 2025 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

украина

сша

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, сша, италия, дональд трамп, владимир зеленский