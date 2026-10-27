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Юрист рассказал, как банки проверяют операции россиян - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Юрист рассказал, как банки проверяют операции россиян
Юрист рассказал, как банки проверяют операции россиян - 27.10.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, как банки проверяют операции россиян
Банки уделяют усиленное внимание операциям россиян, например, может вызвать вопросы ситуация, если в течение месяца пополнялись свои счета наличными на... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T02:17+0300
2026-10-27T02:17+0300
банки
финансы
россия
москва
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Банки уделяют усиленное внимание операциям россиян, например, может вызвать вопросы ситуация, если в течение месяца пополнялись свои счета наличными на нетипично крупную сумму, а затем значительная ее часть переводилась за рубеж, рассказал РИА Новости юрист Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский. "Банки уделяют усиленное внимание определенному сочетанию признаков. Например, для физических лиц такими признаками названы внесение наличных на сумму от 5 миллионов рублей за 30 дней при высокой доле таких поступлений в обороте с последующим переводом значительной части денег за рубеж в течение короткого срока, а также многочисленные крупные внесения наличных с аналогичным последующим переводом", - говорит он. Юрист при этом указал, что это общие ориентиры для анализа, а не универсальные пороги, после достижения которых операции клиента обязательно становятся подозрительным. "Способ накопления и размещения денежных средств гражданином в наличных деньгах безусловно допустим и сам по себе не является нарушением закона", - добавил он. Многие россияне могут снимать заплату и хранить ее дома под подушкой, а затем всю внести на счет в банке. В таком случае человек не обязан доказывать происхождение этих денег перед банком, отметил Хаминский. А если же финансовые операции все-таки вызвали интерес у банка, целесообразно представить все доступные подтверждения. "Это могут быть справки о доходах, выписки по счетам, документы о продаже имущества или иные сведения, соответствующие обстоятельствам", - сказал он.
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банки, финансы, россия, москва
Банки, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА
02:17 27.10.2026
 
Юрист рассказал, как банки проверяют операции россиян

Юрист Хаминский: банки уделяют усиленное внимание операциям россиян

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Банки уделяют усиленное внимание операциям россиян, например, может вызвать вопросы ситуация, если в течение месяца пополнялись свои счета наличными на нетипично крупную сумму, а затем значительная ее часть переводилась за рубеж, рассказал РИА Новости юрист Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский.
"Банки уделяют усиленное внимание определенному сочетанию признаков. Например, для физических лиц такими признаками названы внесение наличных на сумму от 5 миллионов рублей за 30 дней при высокой доле таких поступлений в обороте с последующим переводом значительной части денег за рубеж в течение короткого срока, а также многочисленные крупные внесения наличных с аналогичным последующим переводом", - говорит он.
Юрист при этом указал, что это общие ориентиры для анализа, а не универсальные пороги, после достижения которых операции клиента обязательно становятся подозрительным.
"Способ накопления и размещения денежных средств гражданином в наличных деньгах безусловно допустим и сам по себе не является нарушением закона", - добавил он.
Многие россияне могут снимать заплату и хранить ее дома под подушкой, а затем всю внести на счет в банке. В таком случае человек не обязан доказывать происхождение этих денег перед банком, отметил Хаминский.
А если же финансовые операции все-таки вызвали интерес у банка, целесообразно представить все доступные подтверждения.
"Это могут быть справки о доходах, выписки по счетам, документы о продаже имущества или иные сведения, соответствующие обстоятельствам", - сказал он.
 
БанкиФинансыРОССИЯМОСКВА
 
 
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