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Юрист рассказал, как банки проверяют операции россиян

Юрист рассказал, как банки проверяют операции россиян - 27.10.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал, как банки проверяют операции россиян

Банки уделяют усиленное внимание операциям россиян, например, может вызвать вопросы ситуация, если в течение месяца пополнялись свои счета наличными на... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T02:17+0300

2026-10-27T02:17+0300

2026-10-27T02:17+0300

банки

финансы

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москва

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Банки уделяют усиленное внимание операциям россиян, например, может вызвать вопросы ситуация, если в течение месяца пополнялись свои счета наличными на нетипично крупную сумму, а затем значительная ее часть переводилась за рубеж, рассказал РИА Новости юрист Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский. "Банки уделяют усиленное внимание определенному сочетанию признаков. Например, для физических лиц такими признаками названы внесение наличных на сумму от 5 миллионов рублей за 30 дней при высокой доле таких поступлений в обороте с последующим переводом значительной части денег за рубеж в течение короткого срока, а также многочисленные крупные внесения наличных с аналогичным последующим переводом", - говорит он. Юрист при этом указал, что это общие ориентиры для анализа, а не универсальные пороги, после достижения которых операции клиента обязательно становятся подозрительным. "Способ накопления и размещения денежных средств гражданином в наличных деньгах безусловно допустим и сам по себе не является нарушением закона", - добавил он. Многие россияне могут снимать заплату и хранить ее дома под подушкой, а затем всю внести на счет в банке. В таком случае человек не обязан доказывать происхождение этих денег перед банком, отметил Хаминский. А если же финансовые операции все-таки вызвали интерес у банка, целесообразно представить все доступные подтверждения. "Это могут быть справки о доходах, выписки по счетам, документы о продаже имущества или иные сведения, соответствующие обстоятельствам", - сказал он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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