https://1prime.ru/20261027/kaluga-874626475.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов - 27.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T01:41+0300
2026-10-27T01:41+0300
2026-10-27T01:41+0300
бизнес
калуга
росавиация
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, калуга, росавиация
Бизнес, Калуга, Росавиация
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.