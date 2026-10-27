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В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 27.10.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T06:42+0300

2026-10-27T06:42+0300

2026-10-27T06:42+0300

бизнес

калуга

росавиация

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация. "Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

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бизнес, калуга, росавиация