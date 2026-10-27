https://1prime.ru/20261027/karta-874547045.html

Эксперт рассказал, сколько денег разумно держать на банковской карте

Эксперт рассказал, сколько денег разумно держать на банковской карте - 27.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, сколько денег разумно держать на банковской карте

Вопрос о том, сколько денег разумно держать на банковской карте, в условиях высоких банковских ставок приобретает не только бытовое, но и инвестиционное... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T02:02+0300

2026-10-27T02:02+0300

2026-10-27T02:02+0300

эксклюзив

финансы

банки

банковская карта

https://img.cdn1prime.ru/img/83836/09/838360994_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_d8a442a80d84e759a7737968f324c0cc.jpg

МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Вопрос о том, сколько денег разумно держать на банковской карте, в условиях высоких банковских ставок приобретает не только бытовое, но и инвестиционное значение. Как рассказала агентству "Прайм" международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова, карта остается основным инструментом ежедневных расчетов, однако хранение на ней всех свободных средств означает отказ от потенциального процентного дохода и усложняет управление личным капиталом.Остаток на карте также защищен системой страхования вкладов, но лишь в пределах 1,4 миллиона рублей на одного клиента в одном банке. В эту сумму включаются как сами средства, так и начисленные к дате страхового случая проценты.Принципиальное отличие карты от сберегательных продуктов — отсутствие дохода по остатку, если банк не предлагает специальную программу. При этом доходность альтернативных инструментов остается заметной: средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков во второй декаде октября составляла 13,06% годовых, а по отдельным коротким срокам предложения доходили до 13,43%."Если по карте не начисляется процент на остаток, клиент фактически теряет потенциальную прибыль. Например, 600 тысяч рублей на накопительном счете под 12% годовых за год принесут около 72 тысяч рублей, тогда как на карте эта сумма останется без движения", — поясняет Ермилова.Оптимальная стратегия предполагает держать на карте сумму, достаточную для обязательных платежей и текущих расходов до следующей зарплаты, с резервом в 10–20% на непредвиденные траты. Для большинства домохозяйств такой ориентир соответствует примерно одному месячному бюджету: деньги остаются доступными для покупок, подписок, транспорта и экстренных расходов.Эксперт уточняет, что избыточную ликвидность целесообразно переводить на накопительные счета или срочные вклады. Перемещение средств между собственными счетами в разных банках через Систему быстрых платежей остается бесплатным в пределах 30 миллионов рублей в месяц, а максимальная сумма одной операции составляет 1 миллион рублей.При переводах другим людям бесплатный лимит СБП ограничен 100 тысячами рублей в месяц; сверх него банк может взимать не более 0,5% от суммы перевода, но не свыше 1,5 тысячи рублей за операцию.Для крупных сумм эксперты рекомендуют устанавливать лимиты по операциям, использовать отдельную карту для онлайн-покупок и распределять сбережения между несколькими банками. Такой подход снижает риски мошенничества, помогает оставаться в пределах страхового покрытия и позволяет эффективнее использовать кэшбэк и бонусные программы. "Грамотное разделение средств между картой, накопительным счетом и вкладом сочетает повседневное удобство, защиту сбережений и их доходность", - резюмирует Мария Ермилова.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, финансы, банки, банковская карта