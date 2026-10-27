https://1prime.ru/20261027/katar-874670096.html

Катар продолжит вносить вклад в укрепление энергетической безопасности

Катар продолжит вносить вклад в укрепление энергетической безопасности - 27.10.2026, ПРАЙМ

Катар продолжит вносить вклад в укрепление энергетической безопасности

Катар продолжит вносить вклад в укрепление глобальной энергобезопасности, заявил эмир государства Тамим бен Хамад Аль Тани по случаю участия в саммите Форума... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T21:02+0300

2026-10-27T21:02+0300

2026-10-27T21:02+0300

газ

мировая экономика

катар

москва

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874670096.jpg?1793124148

ДОХА, 27 окт - ПРАЙМ. Катар продолжит вносить вклад в укрепление глобальной энергобезопасности, заявил эмир государства Тамим бен Хамад Аль Тани по случаю участия в саммите Форума стран-экспортеров газа в Москве. "Государство Катар, опираясь на свою ведущую роль в индустрии сжиженного природного газа, продолжит вносить вклад в укрепление глобальной энергетической безопасности и развитие партнерских отношений, основанных на доверии и взаимных интересах", - отметил эмир в своем микроблоге в социальной сети Х. Он указал, что саммит Форума стран — экспортеров газа в Москве стал возможностью для укрепления координации и обмена мнениями по вопросам, с которыми сталкиваются мировые газовые рынки, а также вызовам, требующим согласованных коллективных усилий.

катар

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, мировая экономика, катар, москва