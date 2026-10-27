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Катар продолжит вносить вклад в укрепление энергетической безопасности - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Катар продолжит вносить вклад в укрепление энергетической безопасности
Катар продолжит вносить вклад в укрепление энергетической безопасности - 27.10.2026, ПРАЙМ
Катар продолжит вносить вклад в укрепление энергетической безопасности
Катар продолжит вносить вклад в укрепление глобальной энергобезопасности, заявил эмир государства Тамим бен Хамад Аль Тани по случаю участия в саммите Форума... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T21:02+0300
2026-10-27T21:02+0300
газ
мировая экономика
катар
москва
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ДОХА, 27 окт - ПРАЙМ. Катар продолжит вносить вклад в укрепление глобальной энергобезопасности, заявил эмир государства Тамим бен Хамад Аль Тани по случаю участия в саммите Форума стран-экспортеров газа в Москве. "Государство Катар, опираясь на свою ведущую роль в индустрии сжиженного природного газа, продолжит вносить вклад в укрепление глобальной энергетической безопасности и развитие партнерских отношений, основанных на доверии и взаимных интересах", - отметил эмир в своем микроблоге в социальной сети Х. Он указал, что саммит Форума стран — экспортеров газа в Москве стал возможностью для укрепления координации и обмена мнениями по вопросам, с которыми сталкиваются мировые газовые рынки, а также вызовам, требующим согласованных коллективных усилий.
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газ, мировая экономика, катар, москва
Газ, Мировая экономика, КАТАР, МОСКВА
21:02 27.10.2026
 
Катар продолжит вносить вклад в укрепление энергетической безопасности

Эмир Катара: страна продолжит вносить вклад в укрепление глобальной энергобезопасности

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ДОХА, 27 окт - ПРАЙМ. Катар продолжит вносить вклад в укрепление глобальной энергобезопасности, заявил эмир государства Тамим бен Хамад Аль Тани по случаю участия в саммите Форума стран-экспортеров газа в Москве.
"Государство Катар, опираясь на свою ведущую роль в индустрии сжиженного природного газа, продолжит вносить вклад в укрепление глобальной энергетической безопасности и развитие партнерских отношений, основанных на доверии и взаимных интересах", - отметил эмир в своем микроблоге в социальной сети Х.
Он указал, что саммит Форума стран — экспортеров газа в Москве стал возможностью для укрепления координации и обмена мнениями по вопросам, с которыми сталкиваются мировые газовые рынки, а также вызовам, требующим согласованных коллективных усилий.
 
ГазМировая экономикаКАТАРМОСКВА
 
 
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