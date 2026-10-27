https://1prime.ru/20261027/katar-874670096.html
Катар продолжит вносить вклад в укрепление энергетической безопасности
Катар продолжит вносить вклад в укрепление энергетической безопасности - 27.10.2026, ПРАЙМ
Катар продолжит вносить вклад в укрепление энергетической безопасности
Катар продолжит вносить вклад в укрепление глобальной энергобезопасности, заявил эмир государства Тамим бен Хамад Аль Тани по случаю участия в саммите Форума... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T21:02+0300
2026-10-27T21:02+0300
2026-10-27T21:02+0300
газ
мировая экономика
катар
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874670096.jpg?1793124148
ДОХА, 27 окт - ПРАЙМ. Катар продолжит вносить вклад в укрепление глобальной энергобезопасности, заявил эмир государства Тамим бен Хамад Аль Тани по случаю участия в саммите Форума стран-экспортеров газа в Москве.
"Государство Катар, опираясь на свою ведущую роль в индустрии сжиженного природного газа, продолжит вносить вклад в укрепление глобальной энергетической безопасности и развитие партнерских отношений, основанных на доверии и взаимных интересах", - отметил эмир в своем микроблоге в социальной сети Х.
Он указал, что саммит Форума стран — экспортеров газа в Москве стал возможностью для укрепления координации и обмена мнениями по вопросам, с которыми сталкиваются мировые газовые рынки, а также вызовам, требующим согласованных коллективных усилий.
катар
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, мировая экономика, катар, москва
Газ, Мировая экономика, КАТАР, МОСКВА
Катар продолжит вносить вклад в укрепление энергетической безопасности
Эмир Катара: страна продолжит вносить вклад в укрепление глобальной энергобезопасности
ДОХА, 27 окт - ПРАЙМ. Катар продолжит вносить вклад в укрепление глобальной энергобезопасности, заявил эмир государства Тамим бен Хамад Аль Тани по случаю участия в саммите Форума стран-экспортеров газа в Москве.
"Государство Катар, опираясь на свою ведущую роль в индустрии сжиженного природного газа, продолжит вносить вклад в укрепление глобальной энергетической безопасности и развитие партнерских отношений, основанных на доверии и взаимных интересах", - отметил эмир в своем микроблоге в социальной сети Х.
Он указал, что саммит Форума стран — экспортеров газа в Москве стал возможностью для укрепления координации и обмена мнениями по вопросам, с которыми сталкиваются мировые газовые рынки, а также вызовам, требующим согласованных коллективных усилий.