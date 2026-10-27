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МИД: поставки оружия Киеву нацелены на максимальный урон России

МИД: поставки оружия Киеву нацелены на максимальный урон России - 27.10.2026, ПРАЙМ

МИД: поставки оружия Киеву нацелены на максимальный урон России

Массированные поставки украинским боевикам ракетно-дроновых вооружений и технологий подчинены одной цели — нанесению России максимального урона, заявили в МИД... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T20:17+0300

2026-10-27T20:17+0300

2026-10-27T20:17+0300

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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Массированные поставки украинским боевикам ракетно-дроновых вооружений и технологий подчинены одной цели — нанесению России максимального урона, заявили в МИД РФ. "Очевидно, что массированные поставки украинским головорезам ракетно-дроновых вооружений и технологий подчинены одной цели – нанесению нашей стране максимального урона", — говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, мид рф