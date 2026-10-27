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МИД: поставки оружия Киеву нацелены на максимальный урон России
МИД: поставки оружия Киеву нацелены на максимальный урон России - 27.10.2026, ПРАЙМ
МИД: поставки оружия Киеву нацелены на максимальный урон России
Массированные поставки украинским боевикам ракетно-дроновых вооружений и технологий подчинены одной цели — нанесению России максимального урона, заявили в МИД... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T20:17+0300
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Массированные поставки украинским боевикам ракетно-дроновых вооружений и технологий подчинены одной цели — нанесению России максимального урона, заявили в МИД РФ. "Очевидно, что массированные поставки украинским головорезам ракетно-дроновых вооружений и технологий подчинены одной цели – нанесению нашей стране максимального урона", — говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте.
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РОССИЯ, Мировая экономика, МИД РФ
МИД: поставки оружия Киеву нацелены на максимальный урон России
В МИД заявили, что ракетно-дроновые вооружения и технологии идут украинским боевикам
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Массированные поставки украинским боевикам ракетно-дроновых вооружений и технологий подчинены одной цели — нанесению России максимального урона, заявили в МИД РФ.
"Очевидно, что массированные поставки украинским головорезам ракетно-дроновых вооружений и технологий подчинены одной цели – нанесению нашей стране максимального урона", — говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте.