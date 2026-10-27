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Ревдинский кирпич из Свердловской области стал региональным брендом
Ревдинский кирпич из Свердловской области стал региональным брендом - 27.10.2026, ПРАЙМ
Ревдинский кирпич из Свердловской области стал региональным брендом
Ревдинский кирпич из Свердловской области получил статус регионального бренда, сообщили в Роспатенте. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T15:43+0300
2026-10-27T15:43+0300
2026-10-27T15:43+0300
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россия
свердловская область
роспатент
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Ревдинский кирпич из Свердловской области получил статус регионального бренда, сообщили в Роспатенте.
"Кирпич с Урала стал региональным брендом. Ревдинский кирпич – новое зарегистрированное географическое указание Свердловской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Согласно сообщению, кирпич производят в городе Ревде из глины Ревдинского и Ледянского месторождений. Местная глина сформировалась из доисторических отложений выветриванием и водными смывами пластов породы.
Кирпичный завод в Ревде работает с 1930-х годов, постоянно совершенствуя технологии и обновляя оборудование. В 2010-х годах на предприятии запустили новый высокотехнологичный цех, указывает Роспатент.
Ревдинский кирпич поставляется по всей Свердловской области и в соседние. Из стройматериалов завода построены многие жилые комплексы, офисные и развлекательные центры.
Как отметили в Роспатенте, статус регионального бренда поможет продвигать продукцию, гарантируя потребителю ее высокое качество.
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бизнес, россия, свердловская область, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Свердловская область, Роспатент
Ревдинский кирпич из Свердловской области стал региональным брендом
Роспатент: Ревдинский кирпич из Свердловской области стал региональным брендом
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Ревдинский кирпич из Свердловской области получил статус регионального бренда, сообщили в Роспатенте.
"Кирпич с Урала стал региональным брендом. Ревдинский кирпич – новое зарегистрированное географическое указание Свердловской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Согласно сообщению, кирпич производят в городе Ревде из глины Ревдинского и Ледянского месторождений. Местная глина сформировалась из доисторических отложений выветриванием и водными смывами пластов породы.
Кирпичный завод в Ревде работает с 1930-х годов, постоянно совершенствуя технологии и обновляя оборудование. В 2010-х годах на предприятии запустили новый высокотехнологичный цех, указывает Роспатент.
Ревдинский кирпич поставляется по всей Свердловской области и в соседние. Из стройматериалов завода построены многие жилые комплексы, офисные и развлекательные центры.
Как отметили в Роспатенте, статус регионального бренда поможет продвигать продукцию, гарантируя потребителю ее высокое качество.