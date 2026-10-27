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Ревдинский кирпич из Свердловской области стал региональным брендом

Ревдинский кирпич из Свердловской области стал региональным брендом - 27.10.2026, ПРАЙМ

Ревдинский кирпич из Свердловской области стал региональным брендом

Ревдинский кирпич из Свердловской области получил статус регионального бренда, сообщили в Роспатенте. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T15:43+0300

2026-10-27T15:43+0300

2026-10-27T15:43+0300

бизнес

россия

свердловская область

роспатент

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Ревдинский кирпич из Свердловской области получил статус регионального бренда, сообщили в Роспатенте. "Кирпич с Урала стал региональным брендом. Ревдинский кирпич – новое зарегистрированное географическое указание Свердловской области", - говорится в Telegram-канале ведомства. Согласно сообщению, кирпич производят в городе Ревде из глины Ревдинского и Ледянского месторождений. Местная глина сформировалась из доисторических отложений выветриванием и водными смывами пластов породы. Кирпичный завод в Ревде работает с 1930-х годов, постоянно совершенствуя технологии и обновляя оборудование. В 2010-х годах на предприятии запустили новый высокотехнологичный цех, указывает Роспатент. Ревдинский кирпич поставляется по всей Свердловской области и в соседние. Из стройматериалов завода построены многие жилые комплексы, офисные и развлекательные центры. Как отметили в Роспатенте, статус регионального бренда поможет продвигать продукцию, гарантируя потребителю ее высокое качество.

свердловская область

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бизнес, россия, свердловская область, роспатент