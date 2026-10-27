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В Китае автомобильный импорт снизился на 20%

В Китае автомобильный импорт снизился на 20% - 27.10.2026, ПРАЙМ

В Китае автомобильный импорт снизился на 20%

Автомобильный импорт в Китай в натуральном выражении снизился по итогам трех первых кварталов года на 20%, что стало продолжением наблюдаемой в последние годы... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T11:51+0300

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ПЕКИН, 27 окт - ПРАЙМ. Автомобильный импорт в Китай в натуральном выражении снизился по итогам трех первых кварталов года на 20%, что стало продолжением наблюдаемой в последние годы тенденции, сообщил глава Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей Цуй Дуншу. "С января по сентябрь 2026 года было импортировано 290 тысяч автомобилей, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - написал он в своем блоге в социальной сети WeChat. Он отметил, что на долю легковых автомобилей за отчетный период пришлось более 99% импорта. Вместе с тем он добавил, что в рассматриваемый период довольно активно импортировались гибридные автомобили, рост показателя составил 15%. Лидерами по продажам автомобилей в Китай стали Япония (136,6 тысячи машин), Германия (66,4 тысячи) и США (28,4 тысячи), в десятку также вошли Словакия (20,4 тысячи), Великобритания (18,8 тысячи), Мексика (4,9 тысячи), Австрия (4,2 тысячи), Таиланд (2,7 тысячи), Италия (786 единиц), и Южная Корея (760 автомобилей). Он добавил, что после пика, когда по итогам 2014 года импорт составил 1,43 миллиона автомобилей, показатель стал последовательно сокращаться. И хотя затем импорта несколько стабилизировался в 2016-2017 годах, после этого он продолжил снижаться. В итоге в 2024 году показатель упал на 12%, до 700 тысяч автомобилей, в 2025 году снизился на 32% - до 480 тысяч единиц.

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бизнес, мировая экономика, китай, япония, германия, wechat