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Китай в сентябре сократил импорт автомобилей на 49%
Китай в сентябре сократил импорт автомобилей на 49% - 27.10.2026, ПРАЙМ
Китай в сентябре сократил импорт автомобилей на 49%
Китай в сентябре 2026 года сократил импорт автомобилей на 49% в годовом выражении, закупив за границей лишь 21 тысячу автомобилей, что стало самым низким... | 27.10.2026, ПРАЙМ
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ПЕКИН, 27 окт - ПРАЙМ. Китай в сентябре 2026 года сократил импорт автомобилей на 49% в годовом выражении, закупив за границей лишь 21 тысячу автомобилей, что стало самым низким месячным уровнем в этом году, сообщил глава Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей Цуй Дуншу.
"В сентябре 2026 года была импортирована 21 тысяча автомобилей, что на 49% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 6% меньше, чем месяцем ранее, это ошеломляющее падение", - написал Цуй Дуншу в своем блоге в социальной сети WeChat.
Показатель сентября стал самым низким в этом году. Больше всего - 43 тысячи автомобилей - страна импортировала в июле.
В топе продавцов автомобилей в Китай - Германия (7 255 машин) и Великобритания (2 488 автомобилей).
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Китай в сентябре сократил импорт автомобилей на 49%
Цуй Дуншу: Китай в сентябре сократил импорт автомобилей на 49%
ПЕКИН, 27 окт - ПРАЙМ. Китай в сентябре 2026 года сократил импорт автомобилей на 49% в годовом выражении, закупив за границей лишь 21 тысячу автомобилей, что стало самым низким месячным уровнем в этом году, сообщил глава Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей Цуй Дуншу.
"В сентябре 2026 года была импортирована 21 тысяча автомобилей, что на 49% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 6% меньше, чем месяцем ранее, это ошеломляющее падение", - написал Цуй Дуншу в своем блоге в социальной сети WeChat.
Показатель сентября стал самым низким в этом году. Больше всего - 43 тысячи автомобилей - страна импортировала в июле.
В топе продавцов автомобилей в Китай - Германия (7 255 машин) и Великобритания (2 488 автомобилей).