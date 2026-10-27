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Китай в сентябре сократил импорт автомобилей на 49%

Китай в сентябре сократил импорт автомобилей на 49% - 27.10.2026, ПРАЙМ

Китай в сентябре сократил импорт автомобилей на 49%

Китай в сентябре 2026 года сократил импорт автомобилей на 49% в годовом выражении, закупив за границей лишь 21 тысячу автомобилей, что стало самым низким... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T12:12+0300

2026-10-27T12:12+0300

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ПЕКИН, 27 окт - ПРАЙМ. Китай в сентябре 2026 года сократил импорт автомобилей на 49% в годовом выражении, закупив за границей лишь 21 тысячу автомобилей, что стало самым низким месячным уровнем в этом году, сообщил глава Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей Цуй Дуншу. "В сентябре 2026 года была импортирована 21 тысяча автомобилей, что на 49% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 6% меньше, чем месяцем ранее, это ошеломляющее падение", - написал Цуй Дуншу в своем блоге в социальной сети WeChat. Показатель сентября стал самым низким в этом году. Больше всего - 43 тысячи автомобилей - страна импортировала в июле. В топе продавцов автомобилей в Китай - Германия (7 255 машин) и Великобритания (2 488 автомобилей).

китай

германия

великобритания

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бизнес, китай, германия, великобритания, wechat