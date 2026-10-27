Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай в сентябре сократил импорт автомобилей на 49% - 27.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261027/kitaj-874641661.html
Китай в сентябре сократил импорт автомобилей на 49%
Китай в сентябре сократил импорт автомобилей на 49% - 27.10.2026, ПРАЙМ
Китай в сентябре сократил импорт автомобилей на 49%
Китай в сентябре 2026 года сократил импорт автомобилей на 49% в годовом выражении, закупив за границей лишь 21 тысячу автомобилей, что стало самым низким... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T12:12+0300
2026-10-27T12:12+0300
бизнес
китай
германия
великобритания
wechat
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874641661.jpg?1793092359
ПЕКИН, 27 окт - ПРАЙМ. Китай в сентябре 2026 года сократил импорт автомобилей на 49% в годовом выражении, закупив за границей лишь 21 тысячу автомобилей, что стало самым низким месячным уровнем в этом году, сообщил глава Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей Цуй Дуншу. "В сентябре 2026 года была импортирована 21 тысяча автомобилей, что на 49% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 6% меньше, чем месяцем ранее, это ошеломляющее падение", - написал Цуй Дуншу в своем блоге в социальной сети WeChat. Показатель сентября стал самым низким в этом году. Больше всего - 43 тысячи автомобилей - страна импортировала в июле. В топе продавцов автомобилей в Китай - Германия (7 255 машин) и Великобритания (2 488 автомобилей).
китай
германия
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, китай, германия, великобритания, wechat
Бизнес, КИТАЙ, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, WeChat
12:12 27.10.2026
 
Китай в сентябре сократил импорт автомобилей на 49%

Цуй Дуншу: Китай в сентябре сократил импорт автомобилей на 49%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕКИН, 27 окт - ПРАЙМ. Китай в сентябре 2026 года сократил импорт автомобилей на 49% в годовом выражении, закупив за границей лишь 21 тысячу автомобилей, что стало самым низким месячным уровнем в этом году, сообщил глава Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей Цуй Дуншу.
"В сентябре 2026 года была импортирована 21 тысяча автомобилей, что на 49% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 6% меньше, чем месяцем ранее, это ошеломляющее падение", - написал Цуй Дуншу в своем блоге в социальной сети WeChat.
Показатель сентября стал самым низким в этом году. Больше всего - 43 тысячи автомобилей - страна импортировала в июле.
В топе продавцов автомобилей в Китай - Германия (7 255 машин) и Великобритания (2 488 автомобилей).
 
БизнесКИТАЙГЕРМАНИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯWeChat
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала