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Регионы получат трансферты на 3,6 триллиона рублей в 2027 году
Регионы получат трансферты на 3,6 триллиона рублей в 2027 году - 27.10.2026, ПРАЙМ
Регионы получат трансферты на 3,6 триллиона рублей в 2027 году
Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений одобрила методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов регионам РФ на 2027-2029 годы: в... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T09:55+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений одобрила методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов регионам РФ на 2027-2029 годы: в 2027 и в 2028 годах предусмотрены трансферты на сумму 3,6 триллиона рублей в год, в 2029-м - 3,5 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ. Трехстронняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений прошла в правительстве под председательством вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова, председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова и заместителя председателя Совета Федерации Николая Журавлева. "Комиссия одобрила методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов на ближайшие три года. Приложения с распределением средств между регионами будут внесены в рамках поправок правительства РФ ко второму чтению", - говорится в материалах министерства. "Согласно проекту федерального бюджета, в 2027 году регионам предусмотрено 239 трансфертов на общую сумму 3,6 трлн рублей, из которых 209 подлежат распределению. В 2028 году запланирован 221 трансферт на общую сумму 3,6 трлн рублей, в 2029 году – 212 трансфертов на 3,5 трлн рублей", - уточняется в материалах. Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений – это совещательный орган, в который входят депутаты Госдумы, сенаторы и представители правительства РФ, поясняется в материалах. Комиссия рассматривает проекты нормативных актов, которые касаются правил предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета регионам. Кроме того, на заседаниях рассматриваются вопросы порядка предоставления, распределения и возврата бюджетных кредитов субъектам на инфраструктурные проекты.
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россия, финансы, антон силуанов, андрей макаров, госдума, минфин рф, минфин
РОССИЯ, Финансы, Антон Силуанов, Андрей Макаров, Госдума, Минфин РФ, Минфин
Регионы получат трансферты на 3,6 триллиона рублей в 2027 году
Минфин: регионы России получат трансферты по 3,6 триллиона рублей в 2027 и в 2028 годах
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений одобрила методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов регионам РФ на 2027-2029 годы: в 2027 и в 2028 годах предусмотрены трансферты на сумму 3,6 триллиона рублей в год, в 2029-м - 3,5 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ.
Трехстронняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений прошла в правительстве под председательством вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова, председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова и заместителя председателя Совета Федерации Николая Журавлева.
"Комиссия одобрила методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов на ближайшие три года. Приложения с распределением средств между регионами будут внесены в рамках поправок правительства РФ ко второму чтению", - говорится в материалах министерства.
"Согласно проекту федерального бюджета, в 2027 году регионам предусмотрено 239 трансфертов на общую сумму 3,6 трлн рублей, из которых 209 подлежат распределению. В 2028 году запланирован 221 трансферт на общую сумму 3,6 трлн рублей, в 2029 году – 212 трансфертов на 3,5 трлн рублей", - уточняется в материалах.
Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений – это совещательный орган, в который входят депутаты Госдумы, сенаторы и представители правительства РФ, поясняется в материалах.
Комиссия рассматривает проекты нормативных актов, которые касаются правил предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета регионам. Кроме того, на заседаниях рассматриваются вопросы порядка предоставления, распределения и возврата бюджетных кредитов субъектам на инфраструктурные проекты.