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ДР Конго намерена развивать деловое сотрудничество с Россией
ДР Конго намерена развивать деловое сотрудничество с Россией - 27.10.2026, ПРАЙМ
ДР Конго намерена развивать деловое сотрудничество с Россией
Демократическая Республика Конго намерена развивать деловое сотрудничество с Россией, в частности в сфере производственного обеспечения и энергетики, заявил... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:11+0300
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2026-10-27T17:11+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Демократическая Республика Конго намерена развивать деловое сотрудничество с Россией, в частности в сфере производственного обеспечения и энергетики, заявил почетный министр, депутат Национальной ассамблеи ДР Конго Вилли Мишики Бухини в рамках бизнес-диалога "Россия-Африка" в Московской торгово-промышленной палате.
"Сегодня Россия является сверхдержавой, и нам очень комфортно с Россией, потому что она ни разу не колонизировала ни одну страну. Это крайне важный момент для Африки… Африканские страны решили продвигать деловое сотрудничество с Россией. Так что мы приветствуем в Африке все российское бизнес-сообщество", - сказал он.
Политик выразил мнение, что товарооборот России и стран Африки, составивший в 2025 году около 27,7 миллиарда долларов, "несмотря на определенный прогресс, невысок".
"Так что наша цель сегодня - продвигать деловые обмены между Африкой и Россией", - подчеркнул Вилли Мишики Бухини.
Парламентарий указал на потребность африканских стран в семенах. По его словам, около 90% всех семян импортируется в Африку из других стран, хотя "нет страны, которая может конкурировать с РФ, когда речь идет о семенах". Кроме того, он отметил нехватку энергетических мощностей, что также создает пространство для российского присутствия.
"Я думаю, это открывает возможности для России и Африки развивать эти сектора. И я думаю, это принесет пользу нашим народам. Здесь речь идет не о политике - речь идет о людях", - добавил министр.
Политик также назвал третий саммит Россия-Африка долгожданным событием.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
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Мировая экономика, АФРИКА, МОСКВА
ДР Конго намерена развивать деловое сотрудничество с Россией
Депутат Бухини: ДР Конго намерена развивать деловое сотрудничество с Россией
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Демократическая Республика Конго намерена развивать деловое сотрудничество с Россией, в частности в сфере производственного обеспечения и энергетики, заявил почетный министр, депутат Национальной ассамблеи ДР Конго Вилли Мишики Бухини в рамках бизнес-диалога "Россия-Африка" в Московской торгово-промышленной палате.
"Сегодня Россия является сверхдержавой, и нам очень комфортно с Россией, потому что она ни разу не колонизировала ни одну страну. Это крайне важный момент для Африки… Африканские страны решили продвигать деловое сотрудничество с Россией. Так что мы приветствуем в Африке все российское бизнес-сообщество", - сказал он.
Политик выразил мнение, что товарооборот России и стран Африки, составивший в 2025 году около 27,7 миллиарда долларов, "несмотря на определенный прогресс, невысок".
"Так что наша цель сегодня - продвигать деловые обмены между Африкой и Россией", - подчеркнул Вилли Мишики Бухини.
Парламентарий указал на потребность африканских стран в семенах. По его словам, около 90% всех семян импортируется в Африку из других стран, хотя "нет страны, которая может конкурировать с РФ, когда речь идет о семенах". Кроме того, он отметил нехватку энергетических мощностей, что также создает пространство для российского присутствия.
"Я думаю, это открывает возможности для России и Африки развивать эти сектора. И я думаю, это принесет пользу нашим народам. Здесь речь идет не о политике - речь идет о людях", - добавил министр.
Политик также назвал третий саммит Россия-Африка долгожданным событием.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.