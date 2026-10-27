Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ДР Конго намерена развивать деловое сотрудничество с Россией - 27.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261027/kongo-874659566.html
ДР Конго намерена развивать деловое сотрудничество с Россией
ДР Конго намерена развивать деловое сотрудничество с Россией - 27.10.2026, ПРАЙМ
ДР Конго намерена развивать деловое сотрудничество с Россией
Демократическая Республика Конго намерена развивать деловое сотрудничество с Россией, в частности в сфере производственного обеспечения и энергетики, заявил... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:11+0300
2026-10-27T17:11+0300
мировая экономика
африка
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874659566.jpg?1793110302
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Демократическая Республика Конго намерена развивать деловое сотрудничество с Россией, в частности в сфере производственного обеспечения и энергетики, заявил почетный министр, депутат Национальной ассамблеи ДР Конго Вилли Мишики Бухини в рамках бизнес-диалога "Россия-Африка" в Московской торгово-промышленной палате. "Сегодня Россия является сверхдержавой, и нам очень комфортно с Россией, потому что она ни разу не колонизировала ни одну страну. Это крайне важный момент для Африки… Африканские страны решили продвигать деловое сотрудничество с Россией. Так что мы приветствуем в Африке все российское бизнес-сообщество", - сказал он. Политик выразил мнение, что товарооборот России и стран Африки, составивший в 2025 году около 27,7 миллиарда долларов, "несмотря на определенный прогресс, невысок". "Так что наша цель сегодня - продвигать деловые обмены между Африкой и Россией", - подчеркнул Вилли Мишики Бухини. Парламентарий указал на потребность африканских стран в семенах. По его словам, около 90% всех семян импортируется в Африку из других стран, хотя "нет страны, которая может конкурировать с РФ, когда речь идет о семенах". Кроме того, он отметил нехватку энергетических мощностей, что также создает пространство для российского присутствия. "Я думаю, это открывает возможности для России и Африки развивать эти сектора. И я думаю, это принесет пользу нашим народам. Здесь речь идет не о политике - речь идет о людях", - добавил министр. Политик также назвал третий саммит Россия-Африка долгожданным событием. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
африка
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, африка, москва
Мировая экономика, АФРИКА, МОСКВА
17:11 27.10.2026
 
ДР Конго намерена развивать деловое сотрудничество с Россией

Депутат Бухини: ДР Конго намерена развивать деловое сотрудничество с Россией

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Демократическая Республика Конго намерена развивать деловое сотрудничество с Россией, в частности в сфере производственного обеспечения и энергетики, заявил почетный министр, депутат Национальной ассамблеи ДР Конго Вилли Мишики Бухини в рамках бизнес-диалога "Россия-Африка" в Московской торгово-промышленной палате.
"Сегодня Россия является сверхдержавой, и нам очень комфортно с Россией, потому что она ни разу не колонизировала ни одну страну. Это крайне важный момент для Африки… Африканские страны решили продвигать деловое сотрудничество с Россией. Так что мы приветствуем в Африке все российское бизнес-сообщество", - сказал он.
Политик выразил мнение, что товарооборот России и стран Африки, составивший в 2025 году около 27,7 миллиарда долларов, "несмотря на определенный прогресс, невысок".
"Так что наша цель сегодня - продвигать деловые обмены между Африкой и Россией", - подчеркнул Вилли Мишики Бухини.
Парламентарий указал на потребность африканских стран в семенах. По его словам, около 90% всех семян импортируется в Африку из других стран, хотя "нет страны, которая может конкурировать с РФ, когда речь идет о семенах". Кроме того, он отметил нехватку энергетических мощностей, что также создает пространство для российского присутствия.
"Я думаю, это открывает возможности для России и Африки развивать эти сектора. И я думаю, это принесет пользу нашим народам. Здесь речь идет не о политике - речь идет о людях", - добавил министр.
Политик также назвал третий саммит Россия-Африка долгожданным событием.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости - информационный партнер саммита и форума.
 
Мировая экономикаАФРИКАМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала