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В Южной Корее продлили срок эксплуатации двух энергоблоков АЭС "Кори"

В Южной Корее продлили срок эксплуатации двух энергоблоков АЭС "Кори" - 27.10.2026, ПРАЙМ

В Южной Корее продлили срок эксплуатации двух энергоблоков АЭС "Кори"

Комиссия по ядерной безопасности Республики Корея одобрила продление на десять лет срока эксплуатации энергоблоков №3 и №4 АЭС "Кори" в Пусане, следует из... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T12:24+0300

2026-10-27T12:24+0300

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СЕУЛ, 27 окт — ПРАЙМ. Комиссия по ядерной безопасности Республики Корея одобрила продление на десять лет срока эксплуатации энергоблоков №3 и №4 АЭС "Кори" в Пусане, следует из заявления комиссии. "Таким образом, энергоблок №3 АЭС "Кори" сможет работать до 28 сентября 2034 года, а энергоблок №4 — до 6 августа 2035 года", — говорится в заявлении. Оба энергоблока оснащены реакторами с водой под давлением разработки компании Westinghouse электрической мощностью по 1025 мегаватт. Их проектный срок службы, составляющий 40 лет, истек 28 сентября 2024 года и 6 августа 2025 года соответственно. В настоящее время оба энергоблока остановлены. Компания—оператор АЭС Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) представила отчет о периодической оценке безопасности для продления эксплуатации в сентябре 2022 года, а в ноябре 2023 года подала заявку на изменение разрешения на эксплуатацию. Вместе с ней был представлен отчет об оценке радиационного воздействия на окружающую среду, прошедший процедуру сбора мнений местных жителей. Экспертиза безопасности, которую проводил Корейский институт ядерной безопасности (KINS), заняла около четырех лет. Комиссия подтвердила, что в течение продленного срока эксплуатации будет обеспечен достаточный запас безопасности, а радиационное воздействие при эксплуатации и возможных авариях, включая тяжелые, соответствует установленным нормативам. До возобновления работы KHNP должна провести замену оборудования для обеспечения необходимого запаса безопасности. Энергоблоки будут перезапущены после проверок комиссии на месте и подтверждения соответствия установленным требованиям. "Мы тщательно проверим на месте, проводится ли модернизация оборудования KHNP в соответствии с нормативами безопасности, и примем все необходимые меры для обеспечения безопасной эксплуатации энергоблоков №3 и №4 АЭС "Кори", — заявил председатель комиссии Чхве Вон Хо.

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