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Финансовое сотрудничество России с Катаром замедлилось, заявил Костин - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Финансовое сотрудничество России с Катаром замедлилось, заявил Костин
Финансовое сотрудничество России с Катаром замедлилось, заявил Костин - 27.10.2026, ПРАЙМ
Финансовое сотрудничество России с Катаром замедлилось, заявил Костин
Финансовое сотрудничество России с Катаром замедлилось, но эта страна является крупным инвестором в РФ, заявил глава ВТБ Андрей Костин. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T20:02+0300
2026-10-27T20:02+0300
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финансы
катар
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алжир
андрей костин
владимир путин
юрий ушаков
фсэг
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Финансовое сотрудничество России с Катаром замедлилось, но эта страна является крупным инвестором в РФ, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "Финансовое сотрудничество сейчас немножко приторможено. Но тем не менее Катар является крупным инвестором в Россию", - сказал он в эфире ИС "Вести". Президент России Владимир Путин во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. Президент во вторник проведет встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков. Костин обратил внимание на то, что энергетическая тема станет главной на переговорах. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Россия, Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
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россия, финансы, катар, москва, алжир, андрей костин, владимир путин, юрий ушаков, фсэг, втб
РОССИЯ, Финансы, КАТАР, МОСКВА, АЛЖИР, Андрей Костин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ФСЭГ, ВТБ
20:02 27.10.2026
 
Финансовое сотрудничество России с Катаром замедлилось, заявил Костин

Глава ВТБ Костин: финансовое сотрудничество России с Катаром замедлилось

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Финансовое сотрудничество России с Катаром замедлилось, но эта страна является крупным инвестором в РФ, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Финансовое сотрудничество сейчас немножко приторможено. Но тем не менее Катар является крупным инвестором в Россию", - сказал он в эфире ИС "Вести".
Президент России Владимир Путин во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. Президент во вторник проведет встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Костин обратил внимание на то, что энергетическая тема станет главной на переговорах.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Россия, Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
 
РОССИЯФинансыКАТАРМОСКВААЛЖИРАндрей КостинВладимир ПутинЮрий УшаковФСЭГВТБ
 
 
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