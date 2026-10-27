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Финансовое сотрудничество России с Катаром замедлилось, заявил Костин
Финансовое сотрудничество России с Катаром замедлилось, заявил Костин - 27.10.2026, ПРАЙМ
Финансовое сотрудничество России с Катаром замедлилось, заявил Костин
Финансовое сотрудничество России с Катаром замедлилось, но эта страна является крупным инвестором в РФ, заявил глава ВТБ Андрей Костин. | 27.10.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Финансовое сотрудничество России с Катаром замедлилось, но эта страна является крупным инвестором в РФ, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Финансовое сотрудничество сейчас немножко приторможено. Но тем не менее Катар является крупным инвестором в Россию", - сказал он в эфире ИС "Вести".
Президент России Владимир Путин во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. Президент во вторник проведет встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Костин обратил внимание на то, что энергетическая тема станет главной на переговорах.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Россия, Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
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РОССИЯ, Финансы, КАТАР, МОСКВА, АЛЖИР, Андрей Костин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ФСЭГ, ВТБ
Финансовое сотрудничество России с Катаром замедлилось, заявил Костин
Глава ВТБ Костин: финансовое сотрудничество России с Катаром замедлилось
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Финансовое сотрудничество России с Катаром замедлилось, но эта страна является крупным инвестором в РФ, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Финансовое сотрудничество сейчас немножко приторможено. Но тем не менее Катар является крупным инвестором в Россию", - сказал он в эфире ИС "Вести".
Президент России Владимир Путин во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. Президент во вторник проведет встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Костин обратил внимание на то, что энергетическая тема станет главной на переговорах.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Россия, Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.