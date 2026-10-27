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ОКБ: розничное кредитование в сентябре достигло пиковых значений - 27.10.2026, ПРАЙМ
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ОКБ: розничное кредитование в сентябре достигло пиковых значений
ОКБ: розничное кредитование в сентябре достигло пиковых значений - 27.10.2026, ПРАЙМ
ОКБ: розничное кредитование в сентябре достигло пиковых значений
Розничное кредитование в сентябре достигло пиковых значений, россияне в этом месяце оформили 4,42 миллиона таких кредитов, сообщил РИА Новости генеральный... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T03:48+0300
2026-10-27T03:48+0300
финансы
россия
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Розничное кредитование в сентябре достигло пиковых значений, россияне в этом месяце оформили 4,42 миллиона таких кредитов, сообщил РИА Новости генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин. "Розничное кредитование, непрерывно росшее с января по сентябрь 2026 года, достигло пиковых значений. За этот период банки выдали 4,4 миллиона кредитов на общую сумму 1,5 триллиона рублей", - сообщил он. По словам Алексина, сентябрь, вероятно, станет переломным моментом. "Оснований для дальнейшего роста рынка не наблюдается, а в сегментах кредитов наличными, кредитных карт и автокредитов уже началось снижение объемов", - уточнил он. По данным ОКБ, в сентябре 2026 года россияне оформили рекордное за последние два года количество розничных кредитов – 4,42 миллиона. За месяц число выдач выросло на 1%: в августе было выдано 4,36 миллиона кредитов. В годовом выражении рост выдач составил 32%: в сентябре 2025 года было выдано 3,35 миллиона кредитов. Объем розничного кредитования стал максимальным с начала 2026 года. За месяц он вырос на 17%: до 1,48 триллиона рублей против 1,27 триллиона рублей в августе. B годовом выражении прирост составил 38%: в сентябре 2025 года банки выдали кредитов на 1,07 триллиона рублей. Также согласно статистике ОКБ, в структуре розничного кредитования в сентябре произошли изменения: на первое место вышла ипотека. "Она стала единственным сегментом, чья доля в общем объеме кредитования за месяц выросла, достигнув 43,5% против 31,5% в августе", - уточнили аналитики. Кредиты наличными заняли второе место, их доля за месяц опустилась до 32,1% с 38,9%. Доля автокредитов сократилась до 12,1% с 14,5%, доля кредитных карт – до 11,2% с 13,7%, доля POS-кредитов – до 1,1% с 1,4% месяцем ранее. "Всего за девять месяцев 2026 года россияне оформили 34,54 миллиона розничных кредитов на общую сумму 10,38 триллиона рублей... По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество выдач выросло на 28%, объем – на 36%", - заключили в ОКБ.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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финансы, россия
Финансы, РОССИЯ
03:48 27.10.2026
 
ОКБ: розничное кредитование в сентябре достигло пиковых значений

ОКБ: розничное кредитование в сентябре достигло пиковых значений

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Розничное кредитование в сентябре достигло пиковых значений, россияне в этом месяце оформили 4,42 миллиона таких кредитов, сообщил РИА Новости генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин.
"Розничное кредитование, непрерывно росшее с января по сентябрь 2026 года, достигло пиковых значений. За этот период банки выдали 4,4 миллиона кредитов на общую сумму 1,5 триллиона рублей", - сообщил он.
По словам Алексина, сентябрь, вероятно, станет переломным моментом. "Оснований для дальнейшего роста рынка не наблюдается, а в сегментах кредитов наличными, кредитных карт и автокредитов уже началось снижение объемов", - уточнил он.
По данным ОКБ, в сентябре 2026 года россияне оформили рекордное за последние два года количество розничных кредитов – 4,42 миллиона.
За месяц число выдач выросло на 1%: в августе было выдано 4,36 миллиона кредитов. В годовом выражении рост выдач составил 32%: в сентябре 2025 года было выдано 3,35 миллиона кредитов.
Объем розничного кредитования стал максимальным с начала 2026 года. За месяц он вырос на 17%: до 1,48 триллиона рублей против 1,27 триллиона рублей в августе. B годовом выражении прирост составил 38%: в сентябре 2025 года банки выдали кредитов на 1,07 триллиона рублей.
Также согласно статистике ОКБ, в структуре розничного кредитования в сентябре произошли изменения: на первое место вышла ипотека. "Она стала единственным сегментом, чья доля в общем объеме кредитования за месяц выросла, достигнув 43,5% против 31,5% в августе", - уточнили аналитики.
Кредиты наличными заняли второе место, их доля за месяц опустилась до 32,1% с 38,9%. Доля автокредитов сократилась до 12,1% с 14,5%, доля кредитных карт – до 11,2% с 13,7%, доля POS-кредитов – до 1,1% с 1,4% месяцем ранее.
"Всего за девять месяцев 2026 года россияне оформили 34,54 миллиона розничных кредитов на общую сумму 10,38 триллиона рублей... По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество выдач выросло на 28%, объем – на 36%", - заключили в ОКБ.
 
ФинансыРОССИЯ
 
 
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