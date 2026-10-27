https://1prime.ru/20261027/krym-874633942.html
В Крыму ограничили подачу электроэнергии
В Крыму ограничили подачу электроэнергии - 27.10.2026, ПРАЙМ
В Крыму ограничили подачу электроэнергии
Электроэнергия из-за повреждений на магистральных сетях подается в Крыму с ограничениями, применяются резервные схемы снабжения, сообщает пресс-служба... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T10:01+0300
2026-10-27T10:01+0300
2026-10-27T10:01+0300
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - ПРАЙМ. Электроэнергия из-за повреждений на магистральных сетях подается в Крыму с ограничениями, применяются резервные схемы снабжения, сообщает пресс-служба госпредприятия республики "Крымэнерго".
"Из-за повреждений на магистральных электрических сетях пропускная способность линий снижена. На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.
В пресс-службе обратили внимание, что это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме.
"Применяются резервные схемы электроснабжения. Принимаются все возможные меры для подачи электроэнергии потребителям", - отметили в компании.
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крым
В Крыму ограничили подачу электроэнергии
"Крымэнерго": электроэнергия подается в Крым с ограничениями
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - ПРАЙМ. Электроэнергия из-за повреждений на магистральных сетях подается в Крыму с ограничениями, применяются резервные схемы снабжения, сообщает пресс-служба госпредприятия республики "Крымэнерго".
"Из-за повреждений на магистральных электрических сетях пропускная способность линий снижена. На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.
В пресс-службе обратили внимание, что это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме.
"Применяются резервные схемы электроснабжения. Принимаются все возможные меры для подачи электроэнергии потребителям", - отметили в компании.