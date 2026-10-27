https://1prime.ru/20261027/krym-874633942.html

В Крыму ограничили подачу электроэнергии

В Крыму ограничили подачу электроэнергии - 27.10.2026, ПРАЙМ

В Крыму ограничили подачу электроэнергии

Электроэнергия из-за повреждений на магистральных сетях подается в Крыму с ограничениями, применяются резервные схемы снабжения, сообщает пресс-служба... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T10:01+0300

2026-10-27T10:01+0300

2026-10-27T10:01+0300

крым

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874633942.jpg?1793084503

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - ПРАЙМ. Электроэнергия из-за повреждений на магистральных сетях подается в Крыму с ограничениями, применяются резервные схемы снабжения, сообщает пресс-служба госпредприятия республики "Крымэнерго". "Из-за повреждений на магистральных электрических сетях пропускная способность линий снижена. На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии", - говорится в сообщении. В пресс-службе обратили внимание, что это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме. "Применяются резервные схемы электроснабжения. Принимаются все возможные меры для подачи электроэнергии потребителям", - отметили в компании.

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крым