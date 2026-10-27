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Захарова назвала американскую блокаду Кубы позором
Захарова назвала американскую блокаду Кубы позором - 27.10.2026, ПРАЙМ
Захарова назвала американскую блокаду Кубы позором
Блокада США Кубы - это "позорное явление современности", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T12:51+0300
2026-10-27T12:51+0300
2026-10-27T12:51+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Блокада США Кубы - это "позорное явление современности", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Блокада Кубы - это позор, в мире 21 века блокада целого государства и народа - это позор. Это не то, что плохо или хорошо. Это не то что вообще в принципе нужно обсуждать. Это позорное явление современности. Ведь это же не попытка преодолеть какие-то противоречия вот таким варварским способом. Это не попытка реализовать какой-то финансовый, экономический протекционизм или защитить чей-то суверенитет", - сказала Захарова на встрече с участниками медиафорума "Россия-Африка 2026" в Национальном центре "Россия". Использование блокады в отношении Кубы - это попытка повлиять на целый народ против его национальных интересов в пользу интересов отдельных политических фигур, указала она. "Мы всегда идентичным образом голосовали в рамках Генассамблеи ООН против блокады. Но это не вопрос только лишь голосования, а активной борьбы", - добавила Захарова, призвав сопоставить размеры Кубы с размерами США, которые многие десятилетия оказывают давление на остров. Ежегодно Куба вносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию с призывом к прекращению действующего более 60 лет американского торгово-экономического эмбарго. Документ традиционно получает поддержку подавляющего большинства государств - членов всемирной организации, однако носит рекомендательный характер.
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россия, мировая экономика, куба, сша, мария захарова, оон, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, КУБА, США, Мария Захарова, ООН, МИД РФ
Захарова назвала американскую блокаду Кубы позором
Захарова назвала американскую блокаду Кубы позорным явлением современности
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Блокада США Кубы - это "позорное явление современности", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Блокада Кубы - это позор, в мире 21 века блокада целого государства и народа - это позор. Это не то, что плохо или хорошо. Это не то что вообще в принципе нужно обсуждать. Это позорное явление современности. Ведь это же не попытка преодолеть какие-то противоречия вот таким варварским способом. Это не попытка реализовать какой-то финансовый, экономический протекционизм или защитить чей-то суверенитет", - сказала Захарова на встрече с участниками медиафорума "Россия-Африка 2026" в Национальном центре "Россия".
Использование блокады в отношении Кубы - это попытка повлиять на целый народ против его национальных интересов в пользу интересов отдельных политических фигур, указала она.
"Мы всегда идентичным образом голосовали в рамках Генассамблеи ООН против блокады. Но это не вопрос только лишь голосования, а активной борьбы", - добавила Захарова, призвав сопоставить размеры Кубы с размерами США, которые многие десятилетия оказывают давление на остров.
Ежегодно Куба вносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию с призывом к прекращению действующего более 60 лет американского торгово-экономического эмбарго. Документ традиционно получает поддержку подавляющего большинства государств - членов всемирной организации, однако носит рекомендательный характер.