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Захарова назвала американскую блокаду Кубы позором

Захарова назвала американскую блокаду Кубы позором - 27.10.2026, ПРАЙМ

Захарова назвала американскую блокаду Кубы позором

Блокада США Кубы - это "позорное явление современности", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T12:51+0300

2026-10-27T12:51+0300

2026-10-27T12:51+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Блокада США Кубы - это "позорное явление современности", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Блокада Кубы - это позор, в мире 21 века блокада целого государства и народа - это позор. Это не то, что плохо или хорошо. Это не то что вообще в принципе нужно обсуждать. Это позорное явление современности. Ведь это же не попытка преодолеть какие-то противоречия вот таким варварским способом. Это не попытка реализовать какой-то финансовый, экономический протекционизм или защитить чей-то суверенитет", - сказала Захарова на встрече с участниками медиафорума "Россия-Африка 2026" в Национальном центре "Россия". Использование блокады в отношении Кубы - это попытка повлиять на целый народ против его национальных интересов в пользу интересов отдельных политических фигур, указала она. "Мы всегда идентичным образом голосовали в рамках Генассамблеи ООН против блокады. Но это не вопрос только лишь голосования, а активной борьбы", - добавила Захарова, призвав сопоставить размеры Кубы с размерами США, которые многие десятилетия оказывают давление на остров. Ежегодно Куба вносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию с призывом к прекращению действующего более 60 лет американского торгово-экономического эмбарго. Документ традиционно получает поддержку подавляющего большинства государств - членов всемирной организации, однако носит рекомендательный характер.

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россия, мировая экономика, куба, сша, мария захарова, оон, мид рф