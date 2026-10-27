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На Кубани у самолета лопнуло колесо

На Кубани у самолета лопнуло колесо - 27.10.2026, ПРАЙМ

На Кубани у самолета лопнуло колесо

Транспортные прокуроры проводят проверку после обнаружения технической неисправности левой стойки шасси самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Краснодар,... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T19:29+0300

2026-10-27T19:29+0300

2026-10-27T19:29+0300

бизнес

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СОЧИ, 27 окт - ПРАЙМ. Транспортные прокуроры проводят проверку после обнаружения технической неисправности левой стойки шасси самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Краснодар, сообщает южная транспортная прокуратура. Местные Telegram-каналы писали во вторник, что в аэропорту краевой столицы у самолета при приземлении лопнуло колесо. "Сегодня, 27 октября 2026 года, при осмотре воздушного судна, выполнявшего рейс Внуково – Краснодар, обнаружена техническая неисправность левой стойки шасси. Краснодарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Там добавили, что транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров данного рейса.

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