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На Кубани у самолета лопнуло колесо
На Кубани у самолета лопнуло колесо - 27.10.2026, ПРАЙМ
На Кубани у самолета лопнуло колесо
Транспортные прокуроры проводят проверку после обнаружения технической неисправности левой стойки шасси самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Краснодар,... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T19:29+0300
2026-10-27T19:29+0300
2026-10-27T19:29+0300
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СОЧИ, 27 окт - ПРАЙМ. Транспортные прокуроры проводят проверку после обнаружения технической неисправности левой стойки шасси самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Краснодар, сообщает южная транспортная прокуратура.
Местные Telegram-каналы писали во вторник, что в аэропорту краевой столицы у самолета при приземлении лопнуло колесо.
"Сегодня, 27 октября 2026 года, при осмотре воздушного судна, выполнявшего рейс Внуково – Краснодар, обнаружена техническая неисправность левой стойки шасси. Краснодарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Там добавили, что транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров данного рейса.
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На Кубани у самолета лопнуло колесо
На Кубани проверят самолет, выполнявший рейс из Москвы в Краснодар
СОЧИ, 27 окт - ПРАЙМ. Транспортные прокуроры проводят проверку после обнаружения технической неисправности левой стойки шасси самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Краснодар, сообщает южная транспортная прокуратура.
Местные Telegram-каналы писали во вторник, что в аэропорту краевой столицы у самолета при приземлении лопнуло колесо.
"Сегодня, 27 октября 2026 года, при осмотре воздушного судна, выполнявшего рейс Внуково – Краснодар, обнаружена техническая неисправность левой стойки шасси. Краснодарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Там добавили, что транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров данного рейса.