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На Кубани у самолета лопнуло колесо - 27.10.2026, ПРАЙМ
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На Кубани у самолета лопнуло колесо
На Кубани у самолета лопнуло колесо - 27.10.2026, ПРАЙМ
На Кубани у самолета лопнуло колесо
Транспортные прокуроры проводят проверку после обнаружения технической неисправности левой стойки шасси самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Краснодар,... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T19:29+0300
2026-10-27T19:29+0300
бизнес
общество
россия
краснодар
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внуково
аэропорт внуково
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СОЧИ, 27 окт - ПРАЙМ. Транспортные прокуроры проводят проверку после обнаружения технической неисправности левой стойки шасси самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Краснодар, сообщает южная транспортная прокуратура. Местные Telegram-каналы писали во вторник, что в аэропорту краевой столицы у самолета при приземлении лопнуло колесо. "Сегодня, 27 октября 2026 года, при осмотре воздушного судна, выполнявшего рейс Внуково – Краснодар, обнаружена техническая неисправность левой стойки шасси. Краснодарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Там добавили, что транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров данного рейса.
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бизнес, общество , россия, краснодар, москва, внуково, аэропорт внуково
Бизнес, Общество , РОССИЯ, КРАСНОДАР, МОСКВА, Внуково, аэропорт Внуково
19:29 27.10.2026
 
На Кубани у самолета лопнуло колесо

На Кубани проверят самолет, выполнявший рейс из Москвы в Краснодар

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СОЧИ, 27 окт - ПРАЙМ. Транспортные прокуроры проводят проверку после обнаружения технической неисправности левой стойки шасси самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Краснодар, сообщает южная транспортная прокуратура.
Местные Telegram-каналы писали во вторник, что в аэропорту краевой столицы у самолета при приземлении лопнуло колесо.
"Сегодня, 27 октября 2026 года, при осмотре воздушного судна, выполнявшего рейс Внуково – Краснодар, обнаружена техническая неисправность левой стойки шасси. Краснодарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Там добавили, что транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров данного рейса.
 
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