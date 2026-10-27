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"Рубль остановил укрепление": юань стабилизировался выше 12 рублей

"Рубль остановил укрепление": юань стабилизировался выше 12 рублей - 27.10.2026, ПРАЙМ

"Рубль остановил укрепление": юань стабилизировался выше 12 рублей

Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник практически не изменился, стабилизируясь немного выше ключевой отметки 12 рублей - третью торговую... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T21:53+0300

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"бкс мир инвестиций"

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альфа-капитал

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник практически не изменился, стабилизируясь немного выше ключевой отметки 12 рублей - третью торговую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов не изменился и составил 12,08 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,04-12,16 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,82 рубля. В боковике Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник третью сессию подряд продолжил колебаться преимущественно в узком диапазоне, немного выше психологического уровня 12 рублей за юань, оставаясь около минимумов с начала августа. Отметки 12,01 рубля юань достиг в пятницу. В целом же за прошлую неделю падение его курса составило 40 копеек (или 3,2%), что способствует торможению этой тенденции около указанного круглого уровня поддержки. "Рубль остановил укрепление вблизи психологически важных отметок - 80 рублей за доллар и 12 за юань. Основная поддержка со стороны налогового периода октября уже исчерпана, предложение валюты постепенно сокращается. При этом валютная выручка в целом остается значительной: она формируется исходя из цен на нефть начала осени, когда Brent вышла к трехзначному уровню", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.15 мск падала на 1,1%, до 109,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,4%, до 102,3 пункта. ПрогнозыПричин ожидать начала ослабления рубля пока не стоит, считает Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал". Основную поддержку национальной валюте РФ по-прежнему обеспечивают положительное сальдо торгового баланса и значительные поступления экспортной выручки, добавляет он. "Вместе с тем по мере восстановления импорта и роста спроса на валюту со стороны бизнеса и населения баланс на валютном рынке может постепенно смещаться не в пользу рубля. До конца года мы по-прежнему ожидаем сравнительно устойчивого курса с потенциалом умеренного ослабления. Наш прогноз на конец года не меняется - 85 рублей за доллар", - говорит Джиоев. Пока же поддержку рублю оказывают позитивные геополитические сигналы и высокая ключевая ставка, которую Банк России сохранил на заседании в пятницу, говорит Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Вместе с тем по мере приближения зимы импорт может расти, усиливая спрос на валюту. Важным фактором спроса также остаются покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. В краткосрочной перспективе ожидается консолидация курсов в диапазоне 80-82 рубля за доллар и 12-12,25 рубля за юань", - оценивает он.

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