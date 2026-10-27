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Россия удовлетворена развитием отношений с Алжиром, заявил Лавров
Россия удовлетворена развитием отношений с Алжиром, заявил Лавров - 27.10.2026, ПРАЙМ
Россия удовлетворена развитием отношений с Алжиром, заявил Лавров
Россия удовлетворена развитием отношений с Алжиром сфере как в торгово-экономического, так и военно-технического сотрудничества, заявил глава МИД России Сергей... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:56+0300
2026-10-27T16:56+0300
2026-10-27T16:56+0300
россия
алжир
сергей лавров
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия удовлетворена развитием отношений с Алжиром сфере как в торгово-экономического, так и военно-технического сотрудничества, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы удовлетворены развитием двусторонних отношений – как в сфере торгово-экономического, так и военно-технического сотрудничества. Они функционируют весьма энергично и создают необходимые предпосылки для развития нашего стратегического партнерства", - сказал Лавров во вступительным слове в ходе переговоров с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом.
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россия, алжир, сергей лавров, мид
РОССИЯ, АЛЖИР, Сергей Лавров, МИД
Россия удовлетворена развитием отношений с Алжиром, заявил Лавров
Лавров: Россия удовлетворена развитием двусторонних отношений с Алжиром