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Россия удовлетворена развитием отношений с Алжиром, заявил Лавров

Россия удовлетворена развитием отношений с Алжиром, заявил Лавров - 27.10.2026, ПРАЙМ

Россия удовлетворена развитием отношений с Алжиром, заявил Лавров

Россия удовлетворена развитием отношений с Алжиром сфере как в торгово-экономического, так и военно-технического сотрудничества, заявил глава МИД России Сергей... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T16:56+0300

2026-10-27T16:56+0300

2026-10-27T16:56+0300

россия

алжир

сергей лавров

мид

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия удовлетворена развитием отношений с Алжиром сфере как в торгово-экономического, так и военно-технического сотрудничества, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы удовлетворены развитием двусторонних отношений – как в сфере торгово-экономического, так и военно-технического сотрудничества. Они функционируют весьма энергично и создают необходимые предпосылки для развития нашего стратегического партнерства", - сказал Лавров во вступительным слове в ходе переговоров с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом.

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россия, алжир, сергей лавров, мид