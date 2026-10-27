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Россия поддерживает "второе пробуждение" Африки, заявил Лавров
Россия поддерживает "второе пробуждение" Африки, заявил Лавров - 27.10.2026, ПРАЙМ
Россия поддерживает "второе пробуждение" Африки, заявил Лавров
Россия поддерживает "второе пробуждение" африканского континента и готова содействовать становлению независимой экономики африканских друзей, заявил глава МИД... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T19:01+0300
2026-10-27T19:01+0300
2026-10-27T19:01+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия поддерживает "второе пробуждение" африканского континента и готова содействовать становлению независимой экономики африканских друзей, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ."Сейчас происходит второе пробуждение африканского континента. Россия всячески поддерживает эти процессы и, как и прежде, готова содействовать становлению независимой экономики всех наших африканских друзей", — сказал министр. Он также сообщил, что обсудил во вторник со своим коллегой из Алжира Ахмедом Аттафом углубление военно-технического сотрудничества двух стран: "Говорили мы и об углублении нашего военно-технического сотрудничества с Алжиром. Помимо комиссии по торгово-экономическому взаимодействию, есть еще межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству между нашими странами, которая тоже накопила богатый опыт в решении вопросов, интересующих наших алжирских друзей с точки зрения обеспечения своей обороноспособности".По словам Лаврова, стороны обсудили и "целый ряд практических вещей, которые сейчас рассматриваются в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству". "Они направлены на взаимодействие в сфере энергетики, в том числе в газовой сфере. Сегодня, как вы знаете, в Москве проходит форум стран-экспортеров газа на высшем уровне. Он тоже примет важное решение. Алжир — его активный участник вместе с Российской Федерацией", — добавил министр.Отдельно Лавров прокомментировал договоренности по поставкам дизельного топлива в США, отвечая на вопрос, не последует ли за этим сокращение поддержки Тегерана. "Насчет тех договоренностей, которые были объявлены по итогам телефонного разговора президента Путина и президента Трампа о поставках дизельного топлива, дефицит которого Соединенные Штаты считают неадекватным нынешним требованием мирового рынка, то это чисто деловая договоренность. Никаких условий… Никаких увязок не было вообще. Это чисто прагматичный подход", — подчеркнул глава МИД.
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россия, мировая экономика, африка, сергей лавров, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, Сергей Лавров, МИД РФ
Россия поддерживает "второе пробуждение" Африки, заявил Лавров
Лавров: РФ готова содействовать экономике африканских стран и сотрудничать с Алжиром
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия поддерживает "второе пробуждение" африканского континента и готова содействовать становлению независимой экономики африканских друзей, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ.
"Сейчас происходит второе пробуждение африканского континента. Россия всячески поддерживает эти процессы и, как и прежде, готова содействовать становлению независимой экономики всех наших африканских друзей", — сказал министр.
Он также сообщил, что обсудил во вторник со своим коллегой из Алжира
Ахмедом Аттафом углубление военно-технического сотрудничества двух стран:
"Говорили мы и об углублении нашего военно-технического сотрудничества с Алжиром. Помимо комиссии по торгово-экономическому взаимодействию, есть еще межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству между нашими странами, которая тоже накопила богатый опыт в решении вопросов, интересующих наших алжирских друзей с точки зрения обеспечения своей обороноспособности".
По словам Лаврова
, стороны обсудили и "целый ряд практических вещей, которые сейчас рассматриваются в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству".
"Они направлены на взаимодействие в сфере энергетики, в том числе в газовой сфере. Сегодня, как вы знаете, в Москве
проходит форум стран-экспортеров газа на высшем уровне. Он тоже примет важное решение. Алжир — его активный участник вместе с Российской Федерацией", — добавил министр.
Отдельно Лавров прокомментировал договоренности по поставкам дизельного топлива в США
, отвечая на вопрос, не последует ли за этим сокращение поддержки Тегерана
.
"Насчет тех договоренностей, которые были объявлены по итогам телефонного разговора президента Путина и президента Трампа о поставках дизельного топлива, дефицит которого Соединенные Штаты считают неадекватным нынешним требованием мирового рынка, то это чисто деловая договоренность. Никаких условий… Никаких увязок не было вообще. Это чисто прагматичный подход", — подчеркнул глава МИД
.