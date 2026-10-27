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"Лента" не получала уведомление о кишечной палочке в салате

"Лента" не получала уведомление о кишечной палочке в салате - 27.10.2026, ПРАЙМ

"Лента" не получала уведомление о кишечной палочке в салате

"Лента" не получала уведомления от Роспотребнадзора по поводу нахождения кишечной палочки в салате в одном из тюменских магазинов компании, рассказали РИА... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T16:29+0300

2026-10-27T16:29+0300

2026-10-27T16:29+0300

бизнес

россия

"лента"

роспотребнадзор

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874657567.jpg?1793107742

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Лента" не получала уведомления от Роспотребнадзора по поводу нахождения кишечной палочки в салате в одном из тюменских магазинов компании, рассказали РИА Новости в пресс-службе ритейлера. Ранее во вторник Telegram-канал "Shot Проверка" сообщил, что в готовом свекольном салате из "Ленты" в Тюмени обнаружили кишечную палочку. По данным канала, специалисты Роспотребнадзора взяли продукт на анализ во время планового контроля и после исследования объявили "Ленте" предостережение. "В данном случае в компанию уведомление Роспотребнадзора не поступало. Как только мы его получим, будет реализован весь стандартный комплекс мероприятий", - прокомментировал ритейлер. Там пояснили, что во всех подобных случаях действуют стандартно: снимают партию товара с продаж, проводят дополнительные лабораторные исследования и корректирующие мероприятия с поставщиком.

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бизнес, россия, "лента", роспотребнадзор