Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Лента" не получала уведомление о кишечной палочке в салате - 27.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261027/lenta-874657567.html
"Лента" не получала уведомление о кишечной палочке в салате
"Лента" не получала уведомление о кишечной палочке в салате - 27.10.2026, ПРАЙМ
"Лента" не получала уведомление о кишечной палочке в салате
"Лента" не получала уведомления от Роспотребнадзора по поводу нахождения кишечной палочки в салате в одном из тюменских магазинов компании, рассказали РИА... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:29+0300
2026-10-27T16:29+0300
бизнес
россия
"лента"
роспотребнадзор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874657567.jpg?1793107742
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Лента" не получала уведомления от Роспотребнадзора по поводу нахождения кишечной палочки в салате в одном из тюменских магазинов компании, рассказали РИА Новости в пресс-службе ритейлера. Ранее во вторник Telegram-канал "Shot Проверка" сообщил, что в готовом свекольном салате из "Ленты" в Тюмени обнаружили кишечную палочку. По данным канала, специалисты Роспотребнадзора взяли продукт на анализ во время планового контроля и после исследования объявили "Ленте" предостережение. "В данном случае в компанию уведомление Роспотребнадзора не поступало. Как только мы его получим, будет реализован весь стандартный комплекс мероприятий", - прокомментировал ритейлер. Там пояснили, что во всех подобных случаях действуют стандартно: снимают партию товара с продаж, проводят дополнительные лабораторные исследования и корректирующие мероприятия с поставщиком.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, "лента", роспотребнадзор
Бизнес, РОССИЯ, "Лента", Роспотребнадзор
16:29 27.10.2026
 
"Лента" не получала уведомление о кишечной палочке в салате

"Лента" не получала уведомления Роспотребнадзора по поводу кишечной палочки в салате

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Лента" не получала уведомления от Роспотребнадзора по поводу нахождения кишечной палочки в салате в одном из тюменских магазинов компании, рассказали РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
Ранее во вторник Telegram-канал "Shot Проверка" сообщил, что в готовом свекольном салате из "Ленты" в Тюмени обнаружили кишечную палочку. По данным канала, специалисты Роспотребнадзора взяли продукт на анализ во время планового контроля и после исследования объявили "Ленте" предостережение.
"В данном случае в компанию уведомление Роспотребнадзора не поступало. Как только мы его получим, будет реализован весь стандартный комплекс мероприятий", - прокомментировал ритейлер.
Там пояснили, что во всех подобных случаях действуют стандартно: снимают партию товара с продаж, проводят дополнительные лабораторные исследования и корректирующие мероприятия с поставщиком.
 
БизнесРОССИЯ"Лента"Роспотребнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала