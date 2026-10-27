https://1prime.ru/20261027/lenta-874657567.html
"Лента" не получала уведомление о кишечной палочке в салате
"Лента" не получала уведомление о кишечной палочке в салате - 27.10.2026, ПРАЙМ
"Лента" не получала уведомление о кишечной палочке в салате
"Лента" не получала уведомления от Роспотребнадзора по поводу нахождения кишечной палочки в салате в одном из тюменских магазинов компании, рассказали РИА... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:29+0300
2026-10-27T16:29+0300
2026-10-27T16:29+0300
бизнес
россия
"лента"
роспотребнадзор
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Лента" не получала уведомления от Роспотребнадзора по поводу нахождения кишечной палочки в салате в одном из тюменских магазинов компании, рассказали РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
Ранее во вторник Telegram-канал "Shot Проверка" сообщил, что в готовом свекольном салате из "Ленты" в Тюмени обнаружили кишечную палочку. По данным канала, специалисты Роспотребнадзора взяли продукт на анализ во время планового контроля и после исследования объявили "Ленте" предостережение.
"В данном случае в компанию уведомление Роспотребнадзора не поступало. Как только мы его получим, будет реализован весь стандартный комплекс мероприятий", - прокомментировал ритейлер.
Там пояснили, что во всех подобных случаях действуют стандартно: снимают партию товара с продаж, проводят дополнительные лабораторные исследования и корректирующие мероприятия с поставщиком.
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бизнес, россия, "лента", роспотребнадзор
Бизнес, РОССИЯ, "Лента", Роспотребнадзор
"Лента" не получала уведомление о кишечной палочке в салате
"Лента" не получала уведомления Роспотребнадзора по поводу кишечной палочки в салате
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Лента" не получала уведомления от Роспотребнадзора по поводу нахождения кишечной палочки в салате в одном из тюменских магазинов компании, рассказали РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
Ранее во вторник Telegram-канал "Shot Проверка" сообщил, что в готовом свекольном салате из "Ленты" в Тюмени обнаружили кишечную палочку. По данным канала, специалисты Роспотребнадзора взяли продукт на анализ во время планового контроля и после исследования объявили "Ленте" предостережение.
"В данном случае в компанию уведомление Роспотребнадзора не поступало. Как только мы его получим, будет реализован весь стандартный комплекс мероприятий", - прокомментировал ритейлер.
Там пояснили, что во всех подобных случаях действуют стандартно: снимают партию товара с продаж, проводят дополнительные лабораторные исследования и корректирующие мероприятия с поставщиком.