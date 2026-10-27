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LG и Samsung отказались объяснять регистрацию в России товарных знаков - 27.10.2026, ПРАЙМ
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LG и Samsung отказались объяснять регистрацию в России товарных знаков
LG и Samsung отказались объяснять регистрацию в России товарных знаков - 27.10.2026, ПРАЙМ
LG и Samsung отказались объяснять регистрацию в России товарных знаков
Южнокорейские компании LG и и Samsung отказались объяснить смысл подачи новых заявок на регистрацию в России товарных знаков для своих линеек портативных... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T12:55+0300
2026-10-27T12:59+0300
бизнес
технологии
samsung
роспатент
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СЕУЛ, 27 окт - ПРАЙМ. Южнокорейские компании LG и и Samsung отказались объяснить смысл подачи новых заявок на регистрацию в России товарных знаков для своих линеек портативных беспроводных смарт-экранов и дисплеев. Согласно данным базы Роспатента, от компании "Эл Джи Электроникс" 16 октября поступила заявка на регистрацию обозначения "StanbyME Beam". А заявка на регистрацию обозначения "Samsung Spatial Signage" поступила от компании "Самсунг Электроникс" 11 декабря прошлого года, однако сведения о ней были опубликованы лишь в минувший четверг. РИА Новости обратилось в обе компании с вопросом о планах их деятельности на российском рынке. "Нам нечего заявить", - ответили в LG. В компании Samsung также отказалась от комментариев. "Нет комментария", - заявили в компании. LG Stanby ME - линейка портативных беспроводных "умных" экранов. Изображение товарного знака представляет собой черную надпись "StanbyME Beam". Под обозначением "Samsung Spatial Signage" компания сможет использовать товарный знак в рамках перечня товаров и услуг. Само изображение представляет собой черную надпись: "Samsung Spatial Signage".
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
бизнес, технологии, samsung, роспатент
Бизнес, Технологии, Samsung, Роспатент
12:55 27.10.2026 (обновлено: 12:59 27.10.2026)
 
LG и Samsung отказались объяснять регистрацию в России товарных знаков

LG и Samsung отказались объяснить смысл подачи заявок на регистрацию в РФ товарных знаков

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СЕУЛ, 27 окт - ПРАЙМ. Южнокорейские компании LG и и Samsung отказались объяснить смысл подачи новых заявок на регистрацию в России товарных знаков для своих линеек портативных беспроводных смарт-экранов и дисплеев.
Согласно данным базы Роспатента, от компании "Эл Джи Электроникс" 16 октября поступила заявка на регистрацию обозначения "StanbyME Beam". А заявка на регистрацию обозначения "Samsung Spatial Signage" поступила от компании "Самсунг Электроникс" 11 декабря прошлого года, однако сведения о ней были опубликованы лишь в минувший четверг.
РИА Новости обратилось в обе компании с вопросом о планах их деятельности на российском рынке.
"Нам нечего заявить", - ответили в LG.
В компании Samsung также отказалась от комментариев.
"Нет комментария", - заявили в компании.
LG Stanby ME - линейка портативных беспроводных "умных" экранов. Изображение товарного знака представляет собой черную надпись "StanbyME Beam".
Под обозначением "Samsung Spatial Signage" компания сможет использовать товарный знак в рамках перечня товаров и услуг. Само изображение представляет собой черную надпись: "Samsung Spatial Signage".
 
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