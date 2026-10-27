https://1prime.ru/20261027/lg-874645602.html

LG и Samsung отказались объяснять регистрацию в России товарных знаков

LG и Samsung отказались объяснять регистрацию в России товарных знаков - 27.10.2026, ПРАЙМ

LG и Samsung отказались объяснять регистрацию в России товарных знаков

Южнокорейские компании LG и и Samsung отказались объяснить смысл подачи новых заявок на регистрацию в России товарных знаков для своих линеек портативных... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T12:55+0300

2026-10-27T12:55+0300

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СЕУЛ, 27 окт - ПРАЙМ. Южнокорейские компании LG и и Samsung отказались объяснить смысл подачи новых заявок на регистрацию в России товарных знаков для своих линеек портативных беспроводных смарт-экранов и дисплеев. Согласно данным базы Роспатента, от компании "Эл Джи Электроникс" 16 октября поступила заявка на регистрацию обозначения "StanbyME Beam". А заявка на регистрацию обозначения "Samsung Spatial Signage" поступила от компании "Самсунг Электроникс" 11 декабря прошлого года, однако сведения о ней были опубликованы лишь в минувший четверг. РИА Новости обратилось в обе компании с вопросом о планах их деятельности на российском рынке. "Нам нечего заявить", - ответили в LG. В компании Samsung также отказалась от комментариев. "Нет комментария", - заявили в компании. LG Stanby ME - линейка портативных беспроводных "умных" экранов. Изображение товарного знака представляет собой черную надпись "StanbyME Beam". Под обозначением "Samsung Spatial Signage" компания сможет использовать товарный знак в рамках перечня товаров и услуг. Само изображение представляет собой черную надпись: "Samsung Spatial Signage".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, samsung, роспатент