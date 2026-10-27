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"Росатом" планирует наращивать присутствие сотрудников на АЭС "Бушер" - 27.10.2026, ПРАЙМ
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"Росатом" планирует наращивать присутствие сотрудников на АЭС "Бушер"
"Росатом" планирует наращивать присутствие сотрудников на АЭС "Бушер" - 27.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" планирует наращивать присутствие сотрудников на АЭС "Бушер"
"Росатом" планирует наращивать присутствие своих сотрудников на АЭС "Бушер" в Иране до 700 человек, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T19:40+0300
2026-10-27T19:40+0300
иран
алексей лихачев
аэс "бушер"
росатом
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874667204.jpg?1793119239
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Росатом" планирует наращивать присутствие своих сотрудников на АЭС "Бушер" в Иране до 700 человек, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "У нас уже 142 человека на стройке (новых блоков АЭС "Бушер" - ред.), 50 человек - на обслуживании, и мы будем наращивать (количество российского персонала - ред.), плановые числа - 700 человек", - сказал Лихачев журналистам. По его словам, все очень сильно зависит от военной обстановки вокруг Ирана. "Если будут обострения, мы будем как минимум темпы наращивания снижать. Но мы сейчас исходим из других планов", - добавил Лихачев.
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иран, алексей лихачев, аэс "бушер", росатом
ИРАН, Алексей Лихачев, АЭС "Бушер", Росатом
19:40 27.10.2026
 
"Росатом" планирует наращивать присутствие сотрудников на АЭС "Бушер"

Лихачев: "Росатом" планирует наращивать присутствие на АЭС "Бушер" до 700 человек

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Росатом" планирует наращивать присутствие своих сотрудников на АЭС "Бушер" в Иране до 700 человек, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"У нас уже 142 человека на стройке (новых блоков АЭС "Бушер" - ред.), 50 человек - на обслуживании, и мы будем наращивать (количество российского персонала - ред.), плановые числа - 700 человек", - сказал Лихачев журналистам.
По его словам, все очень сильно зависит от военной обстановки вокруг Ирана.
"Если будут обострения, мы будем как минимум темпы наращивания снижать. Но мы сейчас исходим из других планов", - добавил Лихачев.
 
ИРАНАлексей ЛихачевАЭС "Бушер"Росатом
 
 
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