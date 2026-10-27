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Ливия призвала Африку самостоятельно обеспечивать энергобезопасность

Ливия призвала Африку самостоятельно обеспечивать энергобезопасность - 27.10.2026, ПРАЙМ

Ливия призвала Африку самостоятельно обеспечивать энергобезопасность

Глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи призвал африканские страны самостоятельно обеспечивать энергетическую безопасность континента. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T15:58+0300

2026-10-27T15:58+0300

2026-10-27T15:58+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи призвал африканские страны самостоятельно обеспечивать энергетическую безопасность континента. "Призываю африканские страны к укреплению сотрудничества в освоении газовых ресурсов, строительстве энергетической инфраструктуры и совместному обеспечению энергетической безопасности", - сказал аль-Менфи, выступая на саммите ФСЭГ в Москве. По его словам, именно развивающиеся страны больше других страдают из-за конфликтов, которые приводят к колебаниям цен на энергетических рынках. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) - международная межправительственная организация. Участники Форума контролируют 70% мировых доказанных запасов газа, 38% его добычи, 42% глобального газового экспорта и 47% экспорта СПГ. Полноправными членами организации являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

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мировая экономика, ливия, москва, алжир, фсэг