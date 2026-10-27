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Самые богатые люди планеты производят больше углеродных выбросов

Самые богатые люди планеты производят больше углеродных выбросов - 27.10.2026, ПРАЙМ

Самые богатые люди планеты производят больше углеродных выбросов

Самые богатые люди планеты производит гораздо больше углеродных выбросов, чем беднейшее население планеты - это 8 миллионов человек, против 3,5 миллиарда... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T19:16+0300

2026-10-27T19:16+0300

2026-10-27T19:16+0300

oxfam

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874666626.jpg?1793117818

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Самые богатые люди планеты производит гораздо больше углеродных выбросов, чем беднейшее население планеты - это 8 миллионов человек, против 3,5 миллиарда человек, говорится в докладе международной организации по борьбе с неравенством Oxfam. "Поскольку богатые люди потребляют гораздо больше ресурсов, они производят и значительно больше выбросов. ... Организация Oxfam совместно со Стокгольмским институтом окружающей среды (SEI) ведет подсчет этих выбросов с 2015 года", - говорится в докладе. "Согласно новому анализу данных, проведенному в этом году, на долю 0,1% самых богатых людей мира (8 миллионов человек) сегодня приходится больше выбросов, чем на долю 44% беднейшего населения планеты (3,5 миллиарда человек) - то есть почти половины человечества", - добавляется там. Кроме того, авторы доклада отмечают, что углеродные выбросы, создаваемые одним процентом самых богатых людей планеты, напрямую способствуют учащению климатических катастроф - наводнений, пожаров, засух и продовольственных кризисов. "По оценкам, ежегодные выбросы этой группы приведут к 1,9 миллиона дополнительных смертей, вызванных жарой", - указывают авторы доклада. Кроме того, новое исследование организации показало, что сверхбогатые зарабатывают на климатическом кризисе. Одни и те же крупные инвесторы получают огромную прибыль как от корпораций, усугубляющих изменение климата, так и от компаний, занимающихся ликвидацией последствий климатических катастроф. "В то же время обычные люди, страдающие от череды климатических потрясений, с трудом могут оправиться от их последствий. Они более уязвимы, и у них гораздо меньше сбережений, чтобы восстановить свою жизнь", - отмечают авторы доклада. В ходе исследования организация составила перечень из 217 компаний, которые извлекают выгоду либо из создания климатических катастроф, либо из подготовки к ним, либо из устранения их последствий. На основании этого был подсчитан индекс "разрушай и восстанавливай". "Анализ структуры акционеров этих компаний показывает, что крупные инвесторы получают "двойные дивиденды" от климатических катастроф: они вкладывают средства как в сами катастрофы, так и в их ликвидацию", - говорится в докладе.

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oxfam