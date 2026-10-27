https://1prime.ru/20261027/malajzija-874662876.html
Малайзия готова сотрудничать со странами ФСЭГ
Малайзия готова сотрудничать со странами ФСЭГ - 27.10.2026, ПРАЙМ
Малайзия готова сотрудничать со странами ФСЭГ
Малайзия готова сотрудничать со странами ФСЭГ для обеспечения инвестиций в газовые рынки и его стабильности, сообщил малайзийский министр экономики Акмал... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T18:00+0300
2026-10-27T18:00+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Малайзия готова сотрудничать со странами ФСЭГ для обеспечения инвестиций в газовые рынки и его стабильности, сообщил малайзийский министр экономики Акмал Насрулла Мохд Насир на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
Пленарное заседание ФСЭГ прошло во вторник в Центре международной торговли под председательством президента России Владимира Путина.
"Малайзия продолжит работать со странами-членами ФСЭГ, с наблюдателями ФСЭГ, чтобы обеспечить инвестиции и стабильность в газовые рынки",- сказал он в ходе своего выступления на саммите.
Акмал Насрулла Мохд Насир также отметил, что Малайзия готова внести вклад в эти усилия в духе партнерства, взаимного уважения и общей ответственности.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Участники Форума контролируют 70% мировых доказанных запасов газа, 38% его добычи, 42% глобального газового экспорта и 47% экспорта СПГ. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
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газ, малайзия, алжир, боливия, владимир путин, фсэг
Газ, МАЛАЙЗИЯ, АЛЖИР, БОЛИВИЯ, Владимир Путин, ФСЭГ
Малайзия готова сотрудничать со странами ФСЭГ
Малайзия готова сотрудничать со странами ФСЭГ для обеспечения инвестиций в газовые рынки
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Малайзия готова сотрудничать со странами ФСЭГ для обеспечения инвестиций в газовые рынки и его стабильности, сообщил малайзийский министр экономики Акмал Насрулла Мохд Насир на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
Пленарное заседание ФСЭГ прошло во вторник в Центре международной торговли под председательством президента России Владимира Путина.
"Малайзия продолжит работать со странами-членами ФСЭГ, с наблюдателями ФСЭГ, чтобы обеспечить инвестиции и стабильность в газовые рынки",- сказал он в ходе своего выступления на саммите.
Акмал Насрулла Мохд Насир также отметил, что Малайзия готова внести вклад в эти усилия в духе партнерства, взаимного уважения и общей ответственности.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Участники Форума контролируют 70% мировых доказанных запасов газа, 38% его добычи, 42% глобального газового экспорта и 47% экспорта СПГ. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.