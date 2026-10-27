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Малайзия считает важным обеспечение стабильности энергетических рынков

Малайзия считает важным обеспечение стабильности энергетических рынков - 27.10.2026, ПРАЙМ

Малайзия считает важным обеспечение стабильности энергетических рынков

Министр экономики Малайзии Акмал Насрулла Мохд Насир на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) отметил важность обеспечения стабильности энергетических... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T18:13+0300

2026-10-27T18:13+0300

2026-10-27T18:13+0300

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малайзия

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владимир путин

фсэг

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Министр экономики Малайзии Акмал Насрулла Мохд Насир на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) отметил важность обеспечения стабильности энергетических рынков. Пленарное заседание ФСЭГ прошло во вторник в Центре международной торговли под председательством президента России Владимира Путина. "Малайзия считает, что важно обеспечить стабильность газовых рынков, энергетических рынков", - сказал он в ходе своего выступления на саммите. Министр экономики Малайзии отметил, что в нынешнее время энергетическая безопасность вызывает много проблем из-за геополитической неопределенности, нарушения цепочек поставок, растущих цен и климатических изменений. "В этой связи природный газ - это не просто топливо, это стратегическая основа энергетической безопасности, а также национальной конкурентоспособности и устойчивого развития", - добавил он. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Участники Форума контролируют 70% мировых доказанных запасов газа, 38% его добычи, 42% глобального газового экспорта и 47% экспорта СПГ. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

малайзия

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газ, малайзия, алжир, боливия, владимир путин, фсэг