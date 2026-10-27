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Малайзия поощряет долгосрочные инвестиции в газовую индустрию

Малайзия поощряет долгосрочные инвестиции в газовую индустрию - 27.10.2026, ПРАЙМ

Малайзия поощряет долгосрочные инвестиции в газовую индустрию

Малайзия поощряет долгосрочные инвестиции в газовую индустрию, заявил малайзийский министр экономики Акмал Насрулла Мохд Насир на саммите Форума... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T18:25+0300

2026-10-27T18:25+0300

2026-10-27T18:25+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Малайзия поощряет долгосрочные инвестиции в газовую индустрию, заявил малайзийский министр экономики Акмал Насрулла Мохд Насир на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Пленарное заседание ФСЭГ прошло во вторник в Центре международной торговли в Москве под председательством президента России Владимира Путина. "Необходимы долгосрочные инвестиции, которые обеспечат планирование со стороны и потребителей, и производителей. Это приведет к энергетической безопасности. Как производитель и экспортер, Малайзия считает, что мы должны продолжать поощрять инвестиции во всей цепочке ценностей газовой индустрии", - сказал малайзийский министр в ходе выступления на саммите. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Участники форума контролируют 70% мировых доказанных запасов газа, 38% его добычи, 42% глобального газового экспорта и 47% экспорта СПГ. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

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газ, малайзия, москва, алжир, владимир путин, фсэг