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Малайзия видит возможности укрепить сотрудничество с Россией
Малайзия видит возможности укрепить сотрудничество с Россией - 27.10.2026, ПРАЙМ
Малайзия видит возможности укрепить сотрудничество с Россией
Малайзия видит серьезные возможности укрепить сотрудничество в энергетике с Россией, рассказал малайзийский министр экономии Акмал Насрулла Мохд Насир. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:24+0300
2026-10-27T17:24+0300
2026-10-27T17:24+0300
россия
малайзия
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Малайзия видит серьезные возможности укрепить сотрудничество в энергетике с Россией, рассказал малайзийский министр экономии Акмал Насрулла Мохд Насир. "Малайзия рассматривает это сотрудничество как долгосрочное и видит серьезные возможности укрепить отношения, основанные на надежных поставках, солидной деловой ценности и взаимной выгоде", - сказал он на саммите Форума стран-экспортеров газа.
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россия, малайзия
Малайзия видит возможности укрепить сотрудничество с Россией
Малайзия видит серьезные возможности укрепить сотрудничество в энергетике с Россией
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Малайзия видит серьезные возможности укрепить сотрудничество в энергетике с Россией, рассказал малайзийский министр экономии Акмал Насрулла Мохд Насир.
"Малайзия рассматривает это сотрудничество как долгосрочное и видит серьезные возможности укрепить отношения, основанные на надежных поставках, солидной деловой ценности и взаимной выгоде", - сказал он на саммите Форума стран-экспортеров газа.