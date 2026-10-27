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Малайзия видит возможности укрепить сотрудничество с Россией

Малайзия видит возможности укрепить сотрудничество с Россией - 27.10.2026, ПРАЙМ

Малайзия видит возможности укрепить сотрудничество с Россией

Малайзия видит серьезные возможности укрепить сотрудничество в энергетике с Россией, рассказал малайзийский министр экономии Акмал Насрулла Мохд Насир. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T17:24+0300

2026-10-27T17:24+0300

2026-10-27T17:24+0300

россия

малайзия

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Малайзия видит серьезные возможности укрепить сотрудничество в энергетике с Россией, рассказал малайзийский министр экономии Акмал Насрулла Мохд Насир. "Малайзия рассматривает это сотрудничество как долгосрочное и видит серьезные возможности укрепить отношения, основанные на надежных поставках, солидной деловой ценности и взаимной выгоде", - сказал он на саммите Форума стран-экспортеров газа.

малайзия

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россия, малайзия