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Малайзия видит возможности укрепить сотрудничество с Россией - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Малайзия видит возможности укрепить сотрудничество с Россией
Малайзия видит возможности укрепить сотрудничество с Россией - 27.10.2026, ПРАЙМ
Малайзия видит возможности укрепить сотрудничество с Россией
Малайзия видит серьезные возможности укрепить сотрудничество в энергетике с Россией, рассказал малайзийский министр экономии Акмал Насрулла Мохд Насир. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:24+0300
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россия
малайзия
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Малайзия видит серьезные возможности укрепить сотрудничество в энергетике с Россией, рассказал малайзийский министр экономии Акмал Насрулла Мохд Насир. "Малайзия рассматривает это сотрудничество как долгосрочное и видит серьезные возможности укрепить отношения, основанные на надежных поставках, солидной деловой ценности и взаимной выгоде", - сказал он на саммите Форума стран-экспортеров газа.
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россия, малайзия
РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ
17:24 27.10.2026
 
Малайзия видит возможности укрепить сотрудничество с Россией

Малайзия видит серьезные возможности укрепить сотрудничество в энергетике с Россией

© РИА Новости . Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкОдна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости . Файед Эль-Гезири
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Малайзия видит серьезные возможности укрепить сотрудничество в энергетике с Россией, рассказал малайзийский министр экономии Акмал Насрулла Мохд Насир.
"Малайзия рассматривает это сотрудничество как долгосрочное и видит серьезные возможности укрепить отношения, основанные на надежных поставках, солидной деловой ценности и взаимной выгоде", - сказал он на саммите Форума стран-экспортеров газа.
 
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