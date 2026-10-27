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Мали сможет перерабатывать до 200 тонн золота в год после запуска завода

Мали сможет перерабатывать до 200 тонн золота в год после запуска завода - 27.10.2026, ПРАЙМ

Мали сможет перерабатывать до 200 тонн золота в год после запуска завода

Мали сможет перерабатывать до 200 тонн золота в год после запуска первого в стране аффинажного завода, проект которого реализуется при участии российской группы | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T06:36+0300

2026-10-27T06:36+0300

2026-10-27T06:36+0300

промышленность

мали

африка

москва

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Мали сможет перерабатывать до 200 тонн золота в год после запуска первого в стране аффинажного завода, проект которого реализуется при участии российской группы компаний "Ядран", сообщил РИА Новости посол РФ в Мали Игорь Громыко. Ранее Громыко сообщил агентству, что Россия и Мали готовят площадку для строительства первого в стране аффинажного завода, который позволит одному из крупневших золотодобывающих государств Африки удерживать большую долю добавленной стоимости золота внутри страны. "Предусматривается создание современного промышленного комплекса, рассчитанного на переработку до 200 тонн золота ежегодно после выхода на полную проектную мощность", - рассказал Громыко в интервью РИА Новости накануне саммита "Россия-Африка". Предприятие планируется оснастить передовым технологическим оборудованием, аналитическими лабораториями, защищенными хранилищами и необходимой логистической инфраструктурой, указал посол. "Российский партнер обеспечивает участие в технологическом сопровождении проекта, подготовке квалифицированных кадров и последующем техническом обслуживании производственных мощностей", - добавил Громыко. Третий саммит "Россия - Африка" пройдет в Москве 28-29 октября.

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промышленность, мали, африка, москва