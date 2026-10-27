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Мали планирует построить комбинат добычи лития к 2028 году - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Мали планирует построить комбинат добычи лития к 2028 году
Мали планирует построить комбинат добычи лития к 2028 году - 27.10.2026, ПРАЙМ
Мали планирует построить комбинат добычи лития к 2028 году
Мали планирует построить горно-обогатительный комбинат по добыче и переработке литиевой руды к 2028 году, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии саммита... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T10:07+0300
2026-10-27T10:10+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Мали планирует построить горно-обогатительный комбинат по добыче и переработке литиевой руды к 2028 году, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии саммита Россия-Африка посол РФ в Мали Игорь Громыко. Громыко указал, что освоение литиевого месторождения Бугула, которым занимается компания "Ураниум Уан Груп", является отдельным направлением деятельности "Росатома". Он также сообщил о результатах геологоразведки, согласно которым оценка ресурсов категории Inferred по международному стандарту JORC увеличена в полтора раза - до 458 тысяч тонн карбоната лития. "Обнародованные ориентиры предусматривают переход к технико-экономическому обоснованию в 2027 году и начало строительства горно-обогатительного комбината в 2028 году. Предполагается производство сподуменового концентрата - сырья для получения лития, востребованного аккумуляторной промышленностью", - указал Громыко. Он подчеркнул, что Мали рассматривает привлечение к проекту инвесторов из дружественных государств. Третий саммит Россия-Африка пройдет в Москве 28-29 октября. Лидер Мали Ассими Гойта в понедельник утром уже прибыл в российскую столицу для участия в саммите.
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промышленность, мали, москва, росатом
Промышленность, МАЛИ, МОСКВА, Росатом
10:07 27.10.2026 (обновлено: 10:10 27.10.2026)
 
Мали планирует построить комбинат добычи лития к 2028 году

Громыко: Мали планирует построить горно-обогатительный комбинат добычи лития к 2028 году

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Мали планирует построить горно-обогатительный комбинат по добыче и переработке литиевой руды к 2028 году, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии саммита Россия-Африка посол РФ в Мали Игорь Громыко.
Громыко указал, что освоение литиевого месторождения Бугула, которым занимается компания "Ураниум Уан Груп", является отдельным направлением деятельности "Росатома". Он также сообщил о результатах геологоразведки, согласно которым оценка ресурсов категории Inferred по международному стандарту JORC увеличена в полтора раза - до 458 тысяч тонн карбоната лития.
"Обнародованные ориентиры предусматривают переход к технико-экономическому обоснованию в 2027 году и начало строительства горно-обогатительного комбината в 2028 году. Предполагается производство сподуменового концентрата - сырья для получения лития, востребованного аккумуляторной промышленностью", - указал Громыко.
Он подчеркнул, что Мали рассматривает привлечение к проекту инвесторов из дружественных государств.
Третий саммит Россия-Африка пройдет в Москве 28-29 октября. Лидер Мали Ассими Гойта в понедельник утром уже прибыл в российскую столицу для участия в саммите.
 
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