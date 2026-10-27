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В Мали поставят 50 автобусов "КАМАЗ", сообщил посол

В Мали поставят 50 автобусов "КАМАЗ", сообщил посол - 27.10.2026, ПРАЙМ

В Мали поставят 50 автобусов "КАМАЗ", сообщил посол

Порядка 50 пассажирских автобусов "КАМАЗ" поставят в Мали, их оборудуют навигацией и системой доступа в интернет, а также адаптируют к климатическим условиям... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T12:49+0300

2026-10-27T12:49+0300

2026-10-27T12:49+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Порядка 50 пассажирских автобусов "КАМАЗ" поставят в Мали, их оборудуют навигацией и системой доступа в интернет, а также адаптируют к климатическим условиям Мали, поделился с РИА Новости посол России в Мали Игорь Громыко. В интервью агентству накануне саммита Россия-Африка дипломат напомнил, что 7 октября ПАО "КАМАЗ" и малийская государственная транспортно-логистическая компания SMTL-SA подписали соглашение о поставках российской автомобильной техники в Мали. "Сообщается о планируемой поставке порядка 50 автобусов, из которых 32 автобуса большого класса "НЕФАЗ" и 18 автобусов среднего класса "КАМАЗ". Машины оборудуют системами навигации и видеонаблюдения, автоинформаторами, датчиками подсчета пассажиров, маршрутными табло и системой для беспроводного доступа в интернет", - сообщил Громыко. Техника предназначена для расширения грузовых и пассажирских перевозок в Мали, а также для обеспечения бесперебойного снабжения населения необходимыми товарами, подчеркнул дипломат. "Автобусы также адаптируют к климатическим условиям Мали, установив усиленные системы кондиционирования и дополнительную защиту от пыли. Для оплаты проезда установят валидаторы с возможностью расчета банковской картой, по QR-коду и наличными", - добавил Громыко. Дипломат особо подчеркнул, что соглашение предполагает не только поставку готовых автомобилей, но также сотрудничество по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, обеспечению запасными частями, передачу технологических компетенций и подготовку малийских специалистов. "Считаем такой подход особенно важным. Для эффективной эксплуатации современного автопарка необходимо не только своевременно поставлять технику, но и обеспечивать ее надлежащее сервисное сопровождение, доступность комплектующих и подготовку квалифицированного национального персонала", - пояснил Громыко. Третий саммит "Россия - Африка" пройдет в Москве 28-29 октября. Лидер Мали Ассими Гойта в понедельник утром уже прибыл в российскую столицу для участия в саммите.

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бизнес, мировая экономика, мали, москва, камаз